Песков назвал нелепыми утверждения о «сговоре» России с талибами

Сообщения о том, что Россия предлагала боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в России) вознаграждение за убийства американских военных, являются нелепыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.

«Вы знаете, может, это прозвучит грубо, но это на 100% чушь собачья. Это недипломатично, но это чушь собачья», — сказал Песков на английском. Он отметил, что распространять такую информацию «просто нелепо».

«Я не думаю, что такая ситуация вообще возможна», — заявил представитель Кремля.

26 июня New York Times (NYT) сообщила о том, что подразделение российской военной разведки якобы предлагало вознаграждение для связанных с «Талибаном» боевиков за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позднее газета Washington Post опубликовала материал о том, что несколько американских военнослужащих погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» с Россией.