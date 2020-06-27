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Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Ранее газета опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы объявляла награду для талибов за убийство военных США и НАТО в Афганистане. Посольство назвало обвинения «фейковыми новостями»

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне на своей Twitter-странице.

В диппредставительстве назвали обвинения в статье «безосновательными и анонимными». Посольство также прикрепило к своему сообщению скриншоты с угрозами. На одном из них ссылка на статью NYT сопровождается подписью «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов».

В связи с этим посольство обратилось через Twitter к New York Times с призывом перестать создавать фейковые новости, которые приводят к опасности для жизни.

Отдельно дипмиссия обратилась к властям США. «Мы требуем от властей США принять эффективные меры по обеспечению своих обязательств согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — говорится в сообщении посольства.

Статья 29 конвенции гласит, что личность дипломатического агента (главы диппредставительства или члена дипломатического персонала представительства) неприкосновенна. «Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство», — говорится в конвенции.

NYT узнала о предложенной Россией награде талибам за убийство военных США
Политика
Фото: Omar Sobhani / Reuters

The New York Times опубликовала статью, в которой сообщила со ссылкой на источники о том, что Россия якобы тайно предлагала вознаграждение боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство военных США и коалиции в Афганистане. По данным газеты, об этом стало известно, в том числе, в ходе допросов захваченных афганских боевиков. Источники издания не привели деталей предполагаемых российских операций.

Издание также сообщило, что в Белом доме обсуждают возможный ответ России на эти действия. По данным NYT, власти США рассматривают множество вариантов действий: от ноты, отправленной по дипломатическим каналам, до новых санкций.

В Кремле газете сообщили, что не знают об этих обвинениях, но в случае, если они будут официально озвучены, Москва ответит на них.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Афганистан, «Талибан», посольство России в США ..., Посольство России в Великобритании
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