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Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу

Боб Менендес посчитал необходимым наказать российских политиков на основании материалов, опубликованных в New York Times. Кремль в ответ заявил, что в Вашингтоне сейчас происходит «много труднообъяснимого»
Фото: Andrew Harnik / AP
Фото: Andrew Harnik / AP

Член комитета по международным делам Сената США, представитель Демократической партии Боб Менендес предложил ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и «других должностных лиц».

Поводом для них политик назвал сообщения СМИ о якобы существовавших договоренностях между Россией и афганским движением «Талибан» (запрещенной в России организации) о вознаграждении за убийства солдат США и международной коалиции.

Менендес предлагает включить поправки в проект бюджета Пентагона. «По мере того как всплывают все новые детали, становится ясно, что президент Дональд Трамп неспособен защитить американских военнослужащих. В этой ситуации на передний план должен выйти Конгресс и защитить наших граждан от агрессии Кремля. Бюджет Пентагона не следует принимать без этой поправки», — говорится в сообщении на сайте сенатора.

Так, Менендес предлагает заморозить счета Путина и Шойгу, а также запретить им въезд на территорию США.

Песков назвал нелепыми утверждения о «сговоре» России с талибами
Политика
Дмитрий Песков

Среди прочих мер названы банковские ограничения против российского оборонительного сектора, а также расширение санкций в отношении «российских олигархов», которые близки к Путину.

Комментируя предложение Менендеса, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в «в Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого» (цитата по «РИА Новости»).

27 июня The New York Times сообщила о том, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» за убийство американских военных, Позже газета сообщила, что располагает данными о том, что денежные средства с подконтрольных российской разведке счетов перечислялись на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан».

После публикации статьи NYT сотрудникам посольств в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы. Авторы сообщений присылали ссылку на материал и добавляли: «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов». Посольство России в США направило американскому Госдепу ноту с требованием расследовать угрозы. Сообщения о том, что Россия платила боевикам «Талибана» за убийство военных США, в Кремле назвали чушью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что распространять такую информацию «просто нелепо».

Трамп назвал заказной статью NYT о России и талибах
Политика
Дональд Трамп

В Белом доме статью NYT назвали заказной. Президент Трамп заверил, что разведка не сочла информацию о «сговоре» России с талибами достоверной, поэтому не передавала ее ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу. При этом The Wall Street Journal писала, что Агентство национальной безопасности не согласно с мнением ЦРУ и других спецслужб о том, что «сговор» был.

В феврале 2020 года сенаторы-демократы предлагали госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину ввести санкции против России в целом и российского президента — в частности за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Кроме Менендеса под письмо подписались также лидер демократического меньшинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер и сенатор Шеррод Браун. В Кремле в ответ заявляли, что в США с «маниакальным упорством» заявляют о вмешательстве России в выборы. «Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Семь лет санкций против России. Главное
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Автор: Артем Филипенок
Теги: санкции, Сенат США, Сергей Шойгу
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