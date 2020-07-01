Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу

Боб Менендес посчитал необходимым наказать российских политиков на основании материалов, опубликованных в New York Times. Кремль в ответ заявил, что в Вашингтоне сейчас происходит «много труднообъяснимого»

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Член комитета по международным делам Сената США, представитель Демократической партии Боб Менендес предложил ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и «других должностных лиц».

Поводом для них политик назвал сообщения СМИ о якобы существовавших договоренностях между Россией и афганским движением «Талибан» (запрещенной в России организации) о вознаграждении за убийства солдат США и международной коалиции.

Менендес предлагает включить поправки в проект бюджета Пентагона. «По мере того как всплывают все новые детали, становится ясно, что президент Дональд Трамп неспособен защитить американских военнослужащих. В этой ситуации на передний план должен выйти Конгресс и защитить наших граждан от агрессии Кремля. Бюджет Пентагона не следует принимать без этой поправки», — говорится в сообщении на сайте сенатора.

Так, Менендес предлагает заморозить счета Путина и Шойгу, а также запретить им въезд на территорию США.