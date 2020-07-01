Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу

Среди прочих мер названы банковские ограничения против российского оборонительного сектора, а также расширение санкций в отношении «российских олигархов», которые близки к Путину.
Комментируя предложение Менендеса, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в «в Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого» (цитата по «РИА Новости»).
27 июня The New York Times сообщила о том, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» за убийство американских военных, Позже газета сообщила, что располагает данными о том, что денежные средства с подконтрольных российской разведке счетов перечислялись на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан».
После публикации статьи NYT сотрудникам посольств в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы. Авторы сообщений присылали ссылку на материал и добавляли: «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов». Посольство России в США направило американскому Госдепу ноту с требованием расследовать угрозы. Сообщения о том, что Россия платила боевикам «Талибана» за убийство военных США, в Кремле назвали чушью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что распространять такую информацию «просто нелепо».
В Белом доме статью NYT назвали заказной. Президент Трамп заверил, что разведка не сочла информацию о «сговоре» России с талибами достоверной, поэтому не передавала ее ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу. При этом The Wall Street Journal писала, что Агентство национальной безопасности не согласно с мнением ЦРУ и других спецслужб о том, что «сговор» был.
В феврале 2020 года сенаторы-демократы предлагали госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину ввести санкции против России в целом и российского президента — в частности за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Кроме Менендеса под письмо подписались также лидер демократического меньшинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер и сенатор Шеррод Браун. В Кремле в ответ заявляли, что в США с «маниакальным упорством» заявляют о вмешательстве России в выборы. «Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.