NYT узнала о предложенной Россией награде талибам за убийство военных США

По данным разведки США, Россия тайно предлагала вонаграждения за убийство военных США и других стран коалиции в Афганистане. В Вашингтоне рассмативают возможные ответы России

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Подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с запрещенным в России движением «Талибан», вознаграждения за убийство военных коалиции в Афганистане, включая США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

К выводу о том, что Россия предлагает награду за убийство военных, в Вашингтоне пришли еще несколько месяцев назад, уточняет издание. В 2019 году в Афганистане были убиты 20 американцев, однако в причастности к каким из них подозревают Россию, неясно.

Информация о возможном вознаграждении, предлагаемом Россией, была получена, в том числе, в ходе допросов захваченных афганских боевиков. Источники NYT не привели детали российских операций, например, они не сообщили, исходя из чего выбирались цели.

Изыскания американской разведки были доложены президенту США Дональду Трампу. В течение последних месяцев в Вашингтоне обсуждают возможный ответ Москве, сообщили источники NYT. Пока рассматривается широкий набор опций: от отправки жалобы по дипломатическим каналам и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. По информации источников, в Белом доме пока не одобрили ни один из шагов.