Трамп назвал заказной статью NYT о России и талибах

Президент раскритиковал газету The New York Times, назвав ее «липовой». Издание сообщило со ссылкой на разведку США о предложенной Россией награде за убийство американских военных в Афганистане

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Статья The New York Times (NYT), в которой издание приводит данные разведки США о сговоре России и членов движения «Талибан» (запрещено в России), направленном против США, является результатом чьего-то заказа, предположил президент США Дональд Трамп. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Возможно, это просто еще одна заказная статья липовой [The New York] Times, так же как их провалившаяся «утка» о России (обвинение в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году. — РБК). Кто их источник?» — задался вопросом президент.

В отдельном посте Трамп заявил, что никто не сообщал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоусу о возможных атаках на американских военных в Афганистане, организованных Россией. «Все отрицают это, и [в Афганистане] было не так много нападений на нас», — отметил Трамп, напомнив, что эта информация исходит от анонимных источников.

Ранее Белый дом также сообщал, что Трампу не докладывали о возможном сговоре России и членов «Талибана», направленном против США в Афганистане.