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Трамп назвал заказной статью NYT о России и талибах

Президент раскритиковал газету The New York Times, назвав ее «липовой». Издание сообщило со ссылкой на разведку США о предложенной Россией награде за убийство американских военных в Афганистане
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Статья The New York Times (NYT), в которой издание приводит данные разведки США о сговоре России и членов движения «Талибан» (запрещено в России), направленном против США, является результатом чьего-то заказа, предположил президент США Дональд Трамп. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Возможно, это просто еще одна заказная статья липовой [The New York] Times, так же как их провалившаяся «утка» о России (обвинение в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году. — РБК). Кто их источник?» — задался вопросом президент.

В отдельном посте Трамп заявил, что никто не сообщал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоусу о возможных атаках на американских военных в Афганистане, организованных Россией. «Все отрицают это, и [в Афганистане] было не так много нападений на нас», — отметил Трамп, напомнив, что эта информация исходит от анонимных источников.

Ранее Белый дом также сообщал, что Трампу не докладывали о возможном сговоре России и членов «Талибана», направленном против США в Афганистане.

Статья, о которой идет речь, была опубликована 26 июня. В ней издание приводит данные американской разведки, полученные газетой от источников, о том, что Россия предлагала вознаграждение талибам за убийство военных США и коалиции в Афганистане. Эта информация была получена в том числе в ходе допросов захваченных боевиков, говорилось в статье.

По данным издания, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена Трампу. Руководство страны сейчас рассматривает возможные ответы России — от жалоб по дипломатическим каналам до расширения санкций, отмечает NYT.

NYT узнала о предложенной Россией награде талибам за убийство военных США
Политика
Фото: Omar Sobhani / Reuters

После публикации посольство России в Вашингтоне сообщило, что дипломатическим представителям в США и Великобритании начали поступать угрозы. Дипмиссия назвала обвинения, приведенные в статье, «безосновательными». Российский МИД также опроверг информацию о сговоре России и талибов. «Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — заявили в ведомстве.

«Талибан» также опроверг публикацию The New York Times.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Афганистан, Дональд Трамп, The New York Times, «Талибан»
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