Россия направила США ноту после угроз из-за статьи о «связях» с талибами

Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием расследовать угрозы, поступившие российским дипломатам после статьи в газете The New York Times о том, что Россия якобы якобы предлагала запрещенной в России радикальной группировке «Талибан» вознаграждение за убийство военных США в Афганистане. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице диппредставительства в Facebook.

«Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас — у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими». Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США, — сказал дипломат.

26 июня The New York Times (NYT) cо ссылкой на источники сообщила о том, что несколько месяцев назад российская разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за убийство военных коалиции в Афганистане. Как отмечали собеседники издания, информация была раскрыта, в частности, во время допросов афганских боевиков.

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что из-за сговора России с талибами в Афганистане погибли несколько американских военных. Сколько именно человек были убиты, издание не уточнило.

В конце прошлой недели посольство России сообщило, что российским дипломатам посольств в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации NYT. В диппредставительстве назвали обвинения в статье «безосновательными и анонимными».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию The New York Times, назвав ее «липовой». Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя публикацию, заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами. В свою очередь, движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную публикацию уткой и предложил ориентироваться на заявления Дональда Трампа.