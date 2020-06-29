Трамп привел выводы разведки о «сговоре» России с талибами против США

Разведка сочла, что информация о предложенной Россией награде за убийство американских военных в Афганистане не заслуживает доверия, заявил президент США. Статью NYT он назвал попыткой «выставить республиканцев в плохом свете»

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Разведслужбы США признали недостоверной данные о том, что российская сторона предлагала боевикам «Талибана» (запрещенная в России организация) награду за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.

«Разведка только что передала мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту [Майку Пенсу], — заявил Трамп.

Он добавил, что материал газеты New York Times, в котором говорилось о связях России с талибами, может быть «очередной сфабрикованной мистификацией» по теме России, цель которой — «выставить республиканцев в плохом свете».

Так Трамп ответил на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что конгресс обязан разобраться в сути обвинений в отношении России. «Я ожидаю, что администрация Трампа серьезно отнесется к таким утверждениям и немедленно сообщит конгрессу о том, достоверны ли эти сообщения», — написал Грэм 27 июня.

Статья NYT была опубликована за день до этого. В ней утверждалось, что сведения о вознаграждении, которое подразделение российской военной разведки предлагало боевикам за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане, были получены от пленных экстремистов. При этом газета не привела детали российских операций.