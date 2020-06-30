Пентагон заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами

Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские спецслужбы вступили в сговор с боевиками террористической организации «Талибан» (запрещена в России) в Афганистане. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«На сегодняшний день у Министерства обороны нет доказательств, подтверждающих недавние обвинения, обнаруженные в отчетах из открытых источников», — заявил Хоффман. При этом он отметил, что Пентагон продолжает изучать разведданные о том, что «российские сотрудники ГРУ были вовлечены в злонамеренную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане».

Издание The Hill сообщает, что сенаторы США получат доступ к документам разведки, связанным с якобы имевшимся сговором России и талибов. Сенатор Лиза Мурковски уточнила, что, вероятно, они смогут ознакомиться с несколькими документами в «защищенном помещении».

27 июня The New York Times (NYT) cо ссылкой на источники написала, что в Вашингтоне еще несколько месяцев назад узнали о тайно предложенном российской военной разведкой вознаграждении талибам за убийство военных коалиции в Афганистане. По словам собеседников газеты, информация была раскрыта, в том числе, во время допросов афганских боевиков.