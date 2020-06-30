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Пентагон заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами

Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские спецслужбы вступили в сговор с боевиками террористической организации «Талибан» (запрещена в России) в Афганистане. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«На сегодняшний день у Министерства обороны нет доказательств, подтверждающих недавние обвинения, обнаруженные в отчетах из открытых источников», — заявил Хоффман. При этом он отметил, что Пентагон продолжает изучать разведданные о том, что «российские сотрудники ГРУ были вовлечены в злонамеренную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане».

В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами
Политика
Дмитрий Песков

Издание The Hill сообщает, что сенаторы США получат доступ к документам разведки, связанным с якобы имевшимся сговором России и талибов. Сенатор Лиза Мурковски уточнила, что, вероятно, они смогут ознакомиться с несколькими документами в «защищенном помещении».

27 июня The New York Times (NYT) cо ссылкой на источники написала, что в Вашингтоне еще несколько месяцев назад узнали о тайно предложенном российской военной разведкой вознаграждении талибам за убийство военных коалиции в Афганистане. По словам собеседников газеты, информация была раскрыта, в том числе, во время допросов афганских боевиков.

Позже источники Washington Post уточнили, что из-за сговора России с талибами в Афганистане погибли несколько американских военных. Сколько именно человек были убиты, издание не уточнило.

Демократы потребовали объяснений от разведки о «сговоре» России и талибов
Политика
Нэнси Пелоси

Лидер США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не считает информацию о сговоре недостоверной, поэтому не сообщила ее Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу. Политик предположил, что это может быть «очередной сфабрикованной мистификацией» по теме России, созданной, чтобы «выставить республиканцев в плохом свете».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ «уткой» и «чушью».

Теги: Пентагон, США, талибы, Афганистан, Афганская война
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