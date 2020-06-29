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Демократы потребовали объяснений от разведки о «сговоре» России и талибов

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала провести брифинг и рассказать, был ли проинформирован президент о данных разведки и если нет, то почему

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала объяснений от разведки по поводу статьи The New York Times (NYT), в которой газета рассказала о якобы сговоре России и боевиков, связанных с движением «Талибан» (запрещено в России), направленном против США. Об этом Пелоси написала в письме на имя главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа и директора ЦРУ Джины Хаспел.

В письме спикер задала вопросы о том, был ли проинформирован президент США об обнаруженном сговоре, если нет, то почему, и по какой причине не был поставлен в известность конгресс.

«Конгрессу и стране необходимы ответы сейчас. Поэтому я прошу организовать брифинг для всех членов палаты представителей немедленно. Конгресс должен знать, какой информацией обладает разведывательное управление о существенной угрозе американским военным и нашим союзникам, и какие средства нам доступны для того, чтобы привлечь Россию к ответственности», — написала Пелоси.

По ее мнению, «молчание и бездействие» руководства страны подвергает опасности жизни военных США и партнеров по коалиции. «Отказ президента противостоять русским также подвергает опасности жизни в регионе [Афганистане], на фоне мирных переговоров между афганским правительством, США и «Талибаном», — отметила спикер палаты представителей.

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов
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Кейли Макэнами

Лидер представителей Демократической партии Чак Шумер также потребовал провести брифинг и для сенаторов. Он подчеркнул, что члены сената должны знать, был ли проинформирован о предполагаемом сговоре президент и если да, то когда.

Вопрос о предполагаемом сговоре России и боевиков обсуждался на брифинге в Белом доме в понедельник, сообщает CBS News. В ходе брифинга пресс-секретарь Кейли Макэнени в очередной раз опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп был проинформирован о данных разведки. Она также добавила, что по вопросу сговора внутри разведывательного управления не был достигнут консенсус.

Также в ответ на требования демократов в Белом доме прошел брифинг, однако на нем присутствовала только группа политиков, сообщила Макэнени. Кто присутствовал на встрече она не уточнила.

По данным издания Politico, на брифинге присутствовали семь членов палаты представителей, однако членов Демократической партии среди них не было. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники в окружении Трампа и в конгрессе.

В своей статье от 26 июня The New York Times рассказала о том, что Россия якобы объявила вознаграждение для связанных с «Талибаном» боевиков за убийство военных США и коалиции в Афганистане. При этом газета ссылалась на данные разведки. В материале также говорилось о том, что президент был в курсе выводов разведки и с марта на уровне высшего руководства обсуждаются возможные ответные меры.

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Общество
Фото: Ting Shen / Zuma / ТАСС

В Белом доме неоднократно заявляли, что Трамп не обладал этой информацией, а сам президент называл публикацию NYT заказной, а газету — липовой. Информацию о награде также опровергло само движение «Талибан».

МИД России категорически опроверг информацию, содержащуюся в статье и назвал ее вбросом. Также ложью публикацию назвали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что некогда «уважаемые и высококлассные» СМИ публикуют «утки».

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, Афганистан, «Талибан»
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