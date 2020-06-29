Демократы потребовали объяснений от разведки о «сговоре» России и талибов

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала провести брифинг и рассказать, был ли проинформирован президент о данных разведки и если нет, то почему

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала объяснений от разведки по поводу статьи The New York Times (NYT), в которой газета рассказала о якобы сговоре России и боевиков, связанных с движением «Талибан» (запрещено в России), направленном против США. Об этом Пелоси написала в письме на имя главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа и директора ЦРУ Джины Хаспел.

В письме спикер задала вопросы о том, был ли проинформирован президент США об обнаруженном сговоре, если нет, то почему, и по какой причине не был поставлен в известность конгресс.

«Конгрессу и стране необходимы ответы сейчас. Поэтому я прошу организовать брифинг для всех членов палаты представителей немедленно. Конгресс должен знать, какой информацией обладает разведывательное управление о существенной угрозе американским военным и нашим союзникам, и какие средства нам доступны для того, чтобы привлечь Россию к ответственности», — написала Пелоси.

По ее мнению, «молчание и бездействие» руководства страны подвергает опасности жизни военных США и партнеров по коалиции. «Отказ президента противостоять русским также подвергает опасности жизни в регионе [Афганистане], на фоне мирных переговоров между афганским правительством, США и «Талибаном», — отметила спикер палаты представителей.