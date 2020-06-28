Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

Радикальная группировка «Талибан» (запрещена в России) опровергла статью The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане. Об этом говорится в заявлении представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида.

«Мы решительно отвергаем это утверждение. Девятнадцатилетний Джихад Исламского Эмирата не обязан благам какого-либо разведывательного органа или иностранного государства, и Исламский Эмират не нуждается ни в ком в определении целей», — говорится в заявлении.

Представитель «Талибана» считает, что данные слухи распространяются с целью создания препятствия для ухода войск США, ослабления, введения в заблуждение сторонников мира в Америке, а также причисления иностранным кругам великого героизма и достижений.

«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», — добавляется в материале.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки сообщила о том, что российская разведка тайно предлагала боевикам «Талибана» вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

Посольство России в США, комментируя публикацию издания, потребовало от американских властей действенных мер по обеспечению выполнения своих международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.



В МИД России назвали вбросом публикацию New York Times. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия ответит на обвинения, если их кто-то выдвинет.