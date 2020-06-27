Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Мэр Конотопа сжег российский флаг возле здания посольства в Киеве Политика, 00:27 Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО Технологии и медиа, 00:02 Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером Общество, 27 июн, 23:54 В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м. Общество, 27 июн, 23:53 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 27 июн, 23:49 В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом Общество, 27 июн, 23:33 В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования Политика, 27 июн, 22:59 На военном полигоне в Ленобласти произошел крупный пожар Общество, 27 июн, 22:46 Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре Общество, 27 июн, 22:29 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 27 июн, 22:16 «Манчестер Юнайтед» стал первым полуфиналистом Кубка Англии Спорт, 27 июн, 22:13 Гол Мамаева помог «Ростову» победить «Арсенал» в чемпионате России Спорт, 27 июн, 21:59 Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VAR Спорт, 27 июн, 21:44 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 27 июн, 21:33
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт« актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером. Об этом сообщил РБК его адвокат Эльман Пашаев.

«Он мне сказал: «Какая оппозиция? Я же актер, я же клоун. Мне что пишут, я то и говорю», — объяснил Пашаев.

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью. Его семья хотела вызвать скорую помощь, но Ефремов отговорил близких. Состояние Ефремова улучшилось утром 25 июня. Однако из-за недомогания актер не смог посетить могилу матери — в этот день была годовщина ее смерти. По словам Пашаева, актер находится в подавленном состоянии.

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о попытке актера покончить с собой
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В результате пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако он скончался на следующий день.

Как говорится в заключении экспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом результаты психиатрической экспертизы показали, что у актер не имеет психических отклонений.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова
Общество
Михаил Ефремов (справа)

9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца.

Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором он попросил прощения у родственников погибшего. Однако они не приняли извинения актера, посчитав их запоздалыми.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский говорил, что родственники не намерены принимать от актера компенсацию, а заинтересованы в том, чтобы суд вынес справедливое решение.

23 июня Пашаев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова. Позднее в разговоре с «РИА Новости» адвокат сообщил, что его подзащитный планирует позаботиться о детях, но «не в том смысле, что усыновить по документам». Сын погибшего Валерий, комментируя слова Ефремова о готовности усыновить детей погибшего, назвал предложение актера оскорблением.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, новости
Материалы по теме
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Общество
Адвокат объяснил слова о готовности Ефремова усыновить детей Захарова
Общество
Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter