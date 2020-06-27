Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт« актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером. Об этом сообщил РБК его адвокат Эльман Пашаев.

«Он мне сказал: «Какая оппозиция? Я же актер, я же клоун. Мне что пишут, я то и говорю», — объяснил Пашаев.

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью. Его семья хотела вызвать скорую помощь, но Ефремов отговорил близких. Состояние Ефремова улучшилось утром 25 июня. Однако из-за недомогания актер не смог посетить могилу матери — в этот день была годовщина ее смерти. По словам Пашаева, актер находится в подавленном состоянии.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В результате пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако он скончался на следующий день.

Как говорится в заключении экспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом результаты психиатрической экспертизы показали, что у актер не имеет психических отклонений.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца.

Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором он попросил прощения у родственников погибшего. Однако они не приняли извинения актера, посчитав их запоздалыми.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский говорил, что родственники не намерены принимать от актера компенсацию, а заинтересованы в том, чтобы суд вынес справедливое решение.

23 июня Пашаев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова. Позднее в разговоре с «РИА Новости» адвокат сообщил, что его подзащитный планирует позаботиться о детях, но «не в том смысле, что усыновить по документам». Сын погибшего Валерий, комментируя слова Ефремова о готовности усыновить детей погибшего, назвал предложение актера оскорблением.