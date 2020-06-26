Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 25 июн, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 25 июн, 12:29
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании Общество, 04:22 Рядом с ядерным объектом в Тегеране произошел мощный взрыв газа Общество, 03:47 Порошенко заявил об «уникальном шансе» Украины для возвращения Крыма Политика, 03:23 Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова Общество, 03:17 Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами Общество, 03:04 Прохорова предостерегла от репрессивной машины из-за дела Серебренникова Общество, 03:00 Трамп сравнил общение с Россией и с американскими демократами Политика, 02:40 «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Что важно знать Спорт, 02:20 Под Тамбовом погиб известный российский блогер Общество, 02:15 Клопп и Джеррард отреагировали на победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии Спорт, 01:59 СМИ узнали о планах ФРГ на случай санкций против «Северного потока — 2» Общество, 01:47 В центре Москвы теплоход с выпускниками врезался в набережную Общество, 01:32 В Петербурге оштрафовали поликлинику за отсутствие масок и халатов Общество, 01:16 Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео Общество, 01:03
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

В актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, произошел сердечный приступ. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает «Московский комсомолец».

По словам Пашаева, артисту стало плохо прошлой ночью. Его семья хотела вызвать скорую помощь, но Ефремов отговорил близких. Утром 25 июня актеру стало лучше, однако недомогание заставило его отказаться от планов навестить могилу матери — в этот день была годовщина ее смерти.

Пашаев сообщил, что Ефремов находится «в подавленном состоянии». Кроме того, переживаний артисту добавила критика со стороны дочери Анны-Марии, которая в социальных сетях резко высказалась о желании актера усыновить детей погибшего после ДТП Сергея Захарова.

Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Автоавария с участием Ефремова произошла на Садовом кольце вечером 8 июня. Пьяный актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице на следующее утро.

Против Ефремова завели уголовное дело. Суд посадил его под домашний арест на два месяца. 23 июня Пашаев заявил, что актер готов усыновить несовершеннолетних детей погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».

Сын Захарова Валерий после этого заявил, что у него «не укладывается в голове» желание об усыновлении и добавил, что такие заявления похожи на попытки «смягчить к себе отношение». Адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский отмечал, что усыновление не укладывается в рамки закона.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, сердечный приступ
Материалы по теме
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Общество
Адвокат объяснил слова о готовности Ефремова усыновить детей Захарова
Общество
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter