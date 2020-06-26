Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

В актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, произошел сердечный приступ. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает «Московский комсомолец».

По словам Пашаева, артисту стало плохо прошлой ночью. Его семья хотела вызвать скорую помощь, но Ефремов отговорил близких. Утром 25 июня актеру стало лучше, однако недомогание заставило его отказаться от планов навестить могилу матери — в этот день была годовщина ее смерти.

Пашаев сообщил, что Ефремов находится «в подавленном состоянии». Кроме того, переживаний артисту добавила критика со стороны дочери Анны-Марии, которая в социальных сетях резко высказалась о желании актера усыновить детей погибшего после ДТП Сергея Захарова.

Автоавария с участием Ефремова произошла на Садовом кольце вечером 8 июня. Пьяный актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице на следующее утро.