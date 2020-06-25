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Авария с участием Ефремова ,  
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Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Валерий назвал оскорблением предложение актера усыновить детей жертвы аварии. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

«Честно говоря, у меня это не укладывается в голове — как они себе это представляют? Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли «папа»?» — передал слова Валерия Захарова адвокат. Сын погибшего добавил, что подобные разговоры до суда «выглядят как попытка смягчить к себе отношение».

Сам Добровинский заявил, что не понимает, как речь может идти об усыновлении Ефремовым детей Захарова, учитывая требования закона.

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Михаил Ефремов (слева)

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь». Позднее он пояснил, что возможное усыновление — «это тема для переговоров». Адвокат сказал, что актер хочет дать им больше, чем Захаров дал своим детям. При этом в беседе с «РИА Новости» Пашаев говорил, что Ефремов планирует позаботиться о детях, но «не в том смысле, что усыновить по документам».

Родственники Захарова ранее рассказали РБК, что у погибшего остались жена, два сына и внучка-инвалид.

Авария на Садовом кольце произошла 8 июня. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на внедорожнике на полосу встречного движения и врезался в машину службы доставки. Позже водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице.
 

Теги: Михаил Ефремов, усыновление, дети
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