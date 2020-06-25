Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Валерий назвал оскорблением предложение актера усыновить детей жертвы аварии. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

«Честно говоря, у меня это не укладывается в голове — как они себе это представляют? Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли «папа»?» — передал слова Валерия Захарова адвокат. Сын погибшего добавил, что подобные разговоры до суда «выглядят как попытка смягчить к себе отношение».

Сам Добровинский заявил, что не понимает, как речь может идти об усыновлении Ефремовым детей Захарова, учитывая требования закона.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь». Позднее он пояснил, что возможное усыновление — «это тема для переговоров». Адвокат сказал, что актер хочет дать им больше, чем Захаров дал своим детям. При этом в беседе с «РИА Новости» Пашаев говорил, что Ефремов планирует позаботиться о детях, но «не в том смысле, что усыновить по документам».