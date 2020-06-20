Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, комментируя результаты психологической экспертизы актера, заявил, что эта новость его радует. Ранее исследование показало, что актер Ефремов не имеет психических отклонений.

«Я не мог даже представить, как актер, который выходит на сцену и гениально исполняет свои роли, может быть невменяемым», — сказал Добровинский РБК.

Он также сообщил, что сторона Ефремова согласилась с желанием семьи Захаровых не принимать никакие денежные компенсации и оставить решение по данному делу на усмотрение суда.

«А это значит, что наконец прекратятся все инсинуации на тему получения семьей Захаровых денег и закончится неимоверное давление, которое оказывалось на моих доверителей», — заявил Добровинский.