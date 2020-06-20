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Авария с участием Ефремова ,  
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Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «РИА Новости».

«К сожалению у меня неразглашение по этому поводу, пока нельзя», — сообщил РБК адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Материал дополняется.

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