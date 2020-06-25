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Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Михаил Ефремов, после ДТП в котором скончался курьер Сергей Захаров, готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего. Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Его позицию я вам говорю, что это реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность», — сказал Пашаев.

Он добавил, что «больше ни с кем договариваться не собирается». «Уже попытался, хотел разговаривать, хотел возместить, чтобы ему морально легче было», — сказал адвокат.

Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова
Общество
Михаил Ефремов (слева)

Пашаев также пояснил, что это дело в любом случае невозможно закрыть по примирению сторон, поэтом речь не идет об избежании наказания для Ефремова. «Это невозможно, чтобы прекратили дело с примирением сторон, — отметил он, — в данном случае статья, вы сами понимаете, есть погибший и алкогольное опьянение».

Пашаев назвал «крайне маловероятным» вариант, когда Ефремов не сядет в тюрьму.

В интервью изданию Starhit Пашаев заявлял, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1–1,5 млн руб. «Скорее всего, сумма там будет около 1 млн руб., в лучшем случае — 1,5 млн. руб. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — сказал он. По словам Пашаева, Ефремов готов был дать родственникам погибшего гораздо больше средств. При этом актер не собирался ничего продавать для сбора средств, отметил Пашаев. «Да и как он может это сделать под домашним арестом?» — поинтересовался адвокат.

Адвокат назвал новую причину пьяной поездки Ефремова
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Михаил Ефремов (справа)

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский заявлял, что позиция семьи по компенсации остается неизменной: она не намерена принимать от актера средства, но хочет, чтобы суд вынес справедливое решение. Добровинский также сообщал, что неизвестные пытались «всучить» деньги матери погибшего, однако, по словам адвоката семьи, «ничего не вышло».
 

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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