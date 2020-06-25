Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Михаил Ефремов, после ДТП в котором скончался курьер Сергей Захаров, готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего. Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Его позицию я вам говорю, что это реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность», — сказал Пашаев.

Он добавил, что «больше ни с кем договариваться не собирается». «Уже попытался, хотел разговаривать, хотел возместить, чтобы ему морально легче было», — сказал адвокат.

Пашаев также пояснил, что это дело в любом случае невозможно закрыть по примирению сторон, поэтом речь не идет об избежании наказания для Ефремова. «Это невозможно, чтобы прекратили дело с примирением сторон, — отметил он, — в данном случае статья, вы сами понимаете, есть погибший и алкогольное опьянение».