Адвокат Ефремова опроверг сообщения о попытке актера покончить с собой

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, не пытался покончить жизнь самоубийством после аварии. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев в беседе с изданием «Собеседник».

«Он психически очень уравновешенный человек», — отметил Пашаев. Адвокат добавил, что у Ефремова трое несовершеннолетних детей, а старшая из дочерей получает платное образование. «Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — сказал юрист.

10 июня Telegram-канал Mash передал, что родные Ефремова заметили у него на шее глубокую багровую борозду, сам актер находился в бессознательном состоянии. По данным канала, приехавшая на вызов скорая помощь усмотрела в случившемся попытку суицида.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади Москве. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался с фургон Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Захаров позже скончался в больнице от полученных травм. По данным экспертизы, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.