Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова

Сумма компенсации от актера Михаила Ефремова для семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Садовом кольце в Москве, может составить около 1-1,5 млн руб. Об этом сообщил в интервью изданию Starhit адвокат актера Эльман Пашаев.

«Скорее всего, сумма там будет около 1 млн руб., в лучшем случае — 1,5 млн. руб. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — сказал адвокат актера.

По словам Пашаева, Ефремов готов был дать родственникам погибшего гораздо больше средств. При этом актер не собирался ничего продавать для сбора средств, подтвердил Пашаев.

«Да и как он может это сделать под домашним арестом?» — поинтересовался адвокат Ефремова.

Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило о том, что для сбора средств актер был вынужден выставить на продажу один из домов Юрмале, купленный несколько лет назад. Издание отмечало, что большая часть выручки за него пойдет на компенсацию родным Сергея Захарова, а остальными деньгами будет распоряжаться семья Ефремова, если его посадят в тюрьму.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Со множественными травмами в тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, однако он умер на следующий день.

В заключении экспертизы утверждается, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В отношении Ефремова завели два уголовных дела: по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека) и по ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По последнему делу Ефремов проходит свидетелем.

9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца.

Как ранее заявил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский, позиция семьи по компенсации остается неизменной. В частности, семья не намерена принимать от актера средства, а желает, чтобы суд вынес справедливое решение.

Впоследствии Добровинский заявил, что неизвестные пытались «всучить» деньги матери погибшего, однако, по словам адвоката семьи, «ничего не вышло».