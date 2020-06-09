Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Обвинение, потребовало домашнего ареста для Ефремова, поскольку, он, как полагает прокурор, может повлиять на свидетелей или скрыться. Суд с этими доводами согласился, актер до 9 августа останется под домашним арестом

Михаил Ефремов после допроса в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для актера Михаила Ефремова, сообщает корреспондент РБК. В соответствии с решением суда, Ефремов отправлен под домашний арест до 9 августа.

«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — сказала судья

После аварии Ефремов был допрошен в качестве подозреваемого по ч.2 ст. 264 УК и отпущен под подписку о невыезде, затем «в связи с изменившимся обстоятельствами» — смертью пострадавшего — обвинение ему переквалифицировали на более тяжкую ч. 4 той же статьи УК, которая предусматривает до 12 лет колонии, напомнил в ходе судебного заседания начальник следственной группы. После этого Ефремов был вызван в следственные органы для допроса, но не явился и не обнаружился по адресу, который назвал при первом допросе. Его нашли в другой квартире в Казарменном переулке в результате оперативных мероприятий.

Изолировать Ефремова следствие сочло необходимым в связи с резонансом вокруг дела, а также в связи с его возможностью скрыться и повлиять на свидетелей. Прокурор поддержала требования полиции, указав, что Ефремов фактически сорвал меру пресечения в виде подписки о невыезде, не явившись по вызову на допрос.