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Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Обвинение, потребовало домашнего ареста для Ефремова, поскольку, он, как полагает прокурор, может повлиять на свидетелей или скрыться. Суд с этими доводами согласился, актер до 9 августа останется под домашним арестом
Михаил Ефремов после допроса в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы
Михаил Ефремов после допроса в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для актера Михаила Ефремова, сообщает корреспондент РБК. В соответствии с решением суда, Ефремов отправлен под домашний арест до 9 августа.

«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — сказала судья

После аварии Ефремов был допрошен в качестве подозреваемого по ч.2 ст. 264 УК и отпущен под подписку о невыезде, затем «в связи с изменившимся обстоятельствами» — смертью пострадавшего — обвинение ему переквалифицировали на более тяжкую ч. 4 той же статьи УК, которая предусматривает до 12 лет колонии, напомнил в ходе судебного заседания начальник следственной группы. После этого Ефремов был вызван в следственные органы для допроса, но не явился и не обнаружился по адресу, который назвал при первом допросе. Его нашли в другой квартире в Казарменном переулке в результате оперативных мероприятий.

Изолировать Ефремова следствие сочло необходимым в связи с резонансом вокруг дела, а также в связи с его возможностью скрыться и повлиять на свидетелей. Прокурор поддержала требования полиции, указав, что Ефремов фактически сорвал меру пресечения в виде подписки о невыезде, не явившись по вызову на допрос.

Ефремов описал ДТП фразой «это все, конечно, чудовищно»
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Фото: Роман Канащук / ТАСС

Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала необоснованными доводы о том, что актер может скрыться и повлиять на свидетелей, а также указала, что он страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Ефремов — отец шестерых детей, из которых четверо (трое несовершеннолетних и 19-летняя дочь-студентка) находятся у него на иждивении.

Видео: Пресс-служба Таганского суда
Видео: Пресс-служба Таганского суда

Суд в итоге согласился с доводами обвинения. Ефремов будет отбывать домашний арест в своей квартире в Потаповском переулке. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб

Ранее Главное управление МВД объявило о задержании Ефремова, в отношении которого после ДТП, в результате которого погиб человек, было возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае признания виновным Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя
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Фото: Артем Пучков / РИА Новости

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, но водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что пострадавший в аварии умер.

Полиция установила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позднее у него в крови обнаружили следы наркотических веществ — кокаина и каннабиноидов, сообщали источники РБК, ТАСС и Telegram- канала 112

Адвокат Ефремова Виталий Чернышов сообщил РБК, что актер «понимает, что произошло», «очень переживает о случившемся» и готов сотрудничать со следствием.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: Михаил Ефремов, Таганский суд в Москве, мера пресечения, арест
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