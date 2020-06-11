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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили число улучшивших свое отношение к удаленке россиян

Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Imago Images/ ТАСС
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Imago Images/ ТАСС

За период самоизоляции жители России изменили свое отношение к удаленной работе, следует из опроса исследовательских компаний «Радость перемен» и TIBURON Research. Ознакомиться с полной версией исследования можно на проекте «РБК Тренды».

Ровно 50% респондентов заявили, что их отношение к удаленке за эти месяцы стало более благосклонным, разочаровались же в ней лишь 16% россиян. Более чем у трети опрошенных мнение насчет удаленной работы за период самоизоляции не изменилось.

В то же время меньше половины респондентов (40%) хотели бы продолжить работать удаленно даже после снятия ограничений и возврата к офисной жизни. Большинство опрошенных (51%) все же склоняются к тому, чтобы вернуться к обычному режиму работы.

По мнению авторов исследования, это все же говорит скорее об успехе эксперимента с удаленной работой, поскольку для ощутимого числа россиян она «стала не просто опытом, а вполне реальной целью в своем дальнейшем развитии». Среди неудобств удаленной работы участники опроса чаще всего называли нехватку рабочей атмосферы, мешающих родственников и невозможность лично обсудить с коллегами рабочие вопросы.

«Радость перемен» и TIBURON Research провели опрос 26–27 мая 2020 года в рамках проекта «Со-знание перемен». Всего в исследовании приняли участие 400 работающих россиян в возрасте от 25 до 45 лет, живущие в городах-миллионниках.

Россияне назвали главные недостатки удаленной работы
Бизнес
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие компании в мире и в России перешли на удаленную работу. После снятия ограничений и отмены режима нерабочих дней в России, действовавшего с 30 марта по 12 мая, компании постепенно возвращают сотрудников на работу. Так, например, поэтапно возвращать персонал на работу в центральный офис начали Сбербанк и ЛУКОЙЛ.

Некоторые компании разрешили сотрудникам работать из дома и после снятия ограничений. Так, оставить сотрудников на удаленке до осени решила Mail.ru Group, аналогичное решение приняли в QIWI, «Яндексе» и Тинькофф Банке, в Альфа-банке разрешили сотрудникам работать из дома до конца года.

Из крупных мировых компаний разрешили не выходить из режима удаленной работы сотрудникам Google и Facebook. В Twitter сотрудникам разрешили работать из дома без ограничений срока, если им так будет удобно.

По данным ВЦИОМ, во время режима самоизоляции доля россиян, работающих дистанционно, выросла в восемь раз — с 2 до 16%. Из них более трети — 36% — довольны переходом на удаленный формат, более половины — 60% — опрошенных россиян из числа тех, что перешли на удаленный режим работы, оказались этим недовольны.

Теги: удаленная работа, исследование
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