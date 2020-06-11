Эксперты оценили число улучшивших свое отношение к удаленке россиян

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За период самоизоляции жители России изменили свое отношение к удаленной работе, следует из опроса исследовательских компаний «Радость перемен» и TIBURON Research. Ознакомиться с полной версией исследования можно на проекте «РБК Тренды».

Ровно 50% респондентов заявили, что их отношение к удаленке за эти месяцы стало более благосклонным, разочаровались же в ней лишь 16% россиян. Более чем у трети опрошенных мнение насчет удаленной работы за период самоизоляции не изменилось.

В то же время меньше половины респондентов (40%) хотели бы продолжить работать удаленно даже после снятия ограничений и возврата к офисной жизни. Большинство опрошенных (51%) все же склоняются к тому, чтобы вернуться к обычному режиму работы.

По мнению авторов исследования, это все же говорит скорее об успехе эксперимента с удаленной работой, поскольку для ощутимого числа россиян она «стала не просто опытом, а вполне реальной целью в своем дальнейшем развитии». Среди неудобств удаленной работы участники опроса чаще всего называли нехватку рабочей атмосферы, мешающих родственников и невозможность лично обсудить с коллегами рабочие вопросы.