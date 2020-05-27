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QIWI решила сохранить сотрудников на изоляции до 1 сентября

В компании решили, что не готовы вывести людей на работу и одновременно выполнить требования Роспотребнадзора
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Компания QIWI приняла решение, что будет выводить сотрудников из режима удаленной работы не ранее 1 сентября. В сообщении, которое поступило в РБК, указывается, что сотрудники компании продолжат соблюдать режим самоизоляции все лето в целях профилактики коронавируса.

В QIWI указали, что в главном офисе в московском районе Чертаново остались лишь те сотрудники, чья работа не может быть выполнена удаленно. Исключение с 1 июля также будет сделано для тех, у кого жилищные или другие условия не позволяют работать в таком режиме. В компании указывают, что таких сотрудников не более 10%.

Решение сохранить удаленку в QIWI объяснили невозможностью обеспечить работу нескольких тысяч сотрудников в офисе и при этом выполнить все рекомендации Роспотребнадзора: организовать питание с соблюдением социальной дистанции, измерить каждому сотруднику температуру без очередей и близкого контакта.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Ранее оставить сотрудников на удаленке до осени решила Mail.ru Group. Генеральный директор компании Борис Добродеев указал, что офисы в Москве и Санкт-Петербурге будут частично открыты для тех, «кому совсем уже невмоготу». «Мы все любим своих близких, но иногда жизненно важно побыть одному и сосредоточиться», — отметил он.

При этом в Mail.ru Group разрешили сотрудникам переехать в другой город при условии, что у них там будет работать интернет и они будут на связи в рабочее время.

Преимущественно на дистанционную работу также перевели сотрудников компании Rambler Group и «Яндекс». «Мы следим за обстановкой во всех регионах своего присутствия. Специальная команда прорабатывает разные сценарии постепенного выхода сотрудников», — заявил представитель пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский.

Часть компаний и банков от удаленного режима отказывается. В частности, такое решение приняли в ВЭБе. Его руководитель Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что не считает правильным перевод даже половины процессов на удаленный режим. «У нас команда единомышленников и специалистов. Мы сидим в открытом пространстве, нам необходимо видеть друг друга», — считает он.

«Людей, которых не нужно возвращать с удаленки, в ВЭБе я не вижу. Наша организация нуждается во всех сотрудниках», — подчеркнул Шувалов, пообещав вернуть всех сотрудников на рабочие места 1 июня.

Авторы: Артем Филипенок, Евгения Чернышова
Теги: удаленная работа, QIWI
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