QIWI решила сохранить сотрудников на изоляции до 1 сентября

В компании решили, что не готовы вывести людей на работу и одновременно выполнить требования Роспотребнадзора

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Компания QIWI приняла решение, что будет выводить сотрудников из режима удаленной работы не ранее 1 сентября. В сообщении, которое поступило в РБК, указывается, что сотрудники компании продолжат соблюдать режим самоизоляции все лето в целях профилактики коронавируса.

В QIWI указали, что в главном офисе в московском районе Чертаново остались лишь те сотрудники, чья работа не может быть выполнена удаленно. Исключение с 1 июля также будет сделано для тех, у кого жилищные или другие условия не позволяют работать в таком режиме. В компании указывают, что таких сотрудников не более 10%.

Решение сохранить удаленку в QIWI объяснили невозможностью обеспечить работу нескольких тысяч сотрудников в офисе и при этом выполнить все рекомендации Роспотребнадзора: организовать питание с соблюдением социальной дистанции, измерить каждому сотруднику температуру без очередей и близкого контакта.

Ранее оставить сотрудников на удаленке до осени решила Mail.ru Group. Генеральный директор компании Борис Добродеев указал, что офисы в Москве и Санкт-Петербурге будут частично открыты для тех, «кому совсем уже невмоготу». «Мы все любим своих близких, но иногда жизненно важно побыть одному и сосредоточиться», — отметил он.