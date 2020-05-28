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В Альфа-банке разрешили работать на удаленке до конца года

При работе в удаленном формате некоторые проекты пошли даже быстрее, чем раньше, отметил глава банка Владимир Верхошинский. Поэтому ради безопасности сотрудников им разрешат и дальше не выходить на работу при согласии начальства
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

До конца года сотрудники Альфа-банка по согласованию с руководством смогут продолжить работать в удаленном режиме. Об этом заявил глава банка Владимир Верхошинский в видеообращении к коллективу. РБК ознакомился с обращением, его подлинность подтвердил один из работников кредитного учреждения.

«Мы приняли решение, что мы не будем административно директивно кого-то возвращать в офис. До конца этого года все могут продолжать работать удаленно. Если вы хотите, можете выходить в офис, оставляем решение за вами. Я бы, конечно, рекомендовал оставаться дома, но если нужно в офис, значит — в офис. Единственное, определять это будут руководители», — сказал он.

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Верхошинский подчеркнул, что с введением удаленного формата работы в банке не возникли проблемы: «Проекты идут, некоторые даже быстрее».

В ближайшее время HR-служба банка подготовит рекомендации для подразделений по такому формату работы, сообщил Верхошинский. Глава банка также отметил, что сейчас руководство компании разрабатывает целевой формат работы на ближайшие несколько лет: «Мы хотим сделать качественно, по-взрослому, без спешки. Когда мы определимся с этим форматом, мы обязательно о нем расскажем».

Накануне удаленный формат работы для сотрудников продлил Тинькофф Банк. Те работники, которые перешли на удаленку, останутся вне офисов до 1 августа. Даже после снятия режима самоизоляции в банке решили придерживаться режима, при котором сотрудники частично смогут работать из дома.

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Фото: Андрей Комаров / АГН «Москва»

Сбербанк начал переводить половину офисных сотрудников, а также членов правления на удаленный режим еще в середине марта. С 16 мая части людей разрешили вернуться в офисы, однако пока вернуться с удаленки смогут не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей.

Владимир Путин в середине мая поручил правительству к 1 июня подготовить план перевода части банковских услуг в дистанционный формат. Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Георгий Тадтаев, Юлия Кошкина
Теги: банки, удаленная работа, Альфа-банк
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