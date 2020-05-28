В Альфа-банке разрешили работать на удаленке до конца года

При работе в удаленном формате некоторые проекты пошли даже быстрее, чем раньше, отметил глава банка Владимир Верхошинский. Поэтому ради безопасности сотрудников им разрешат и дальше не выходить на работу при согласии начальства

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

До конца года сотрудники Альфа-банка по согласованию с руководством смогут продолжить работать в удаленном режиме. Об этом заявил глава банка Владимир Верхошинский в видеообращении к коллективу. РБК ознакомился с обращением, его подлинность подтвердил один из работников кредитного учреждения.

«Мы приняли решение, что мы не будем административно директивно кого-то возвращать в офис. До конца этого года все могут продолжать работать удаленно. Если вы хотите, можете выходить в офис, оставляем решение за вами. Я бы, конечно, рекомендовал оставаться дома, но если нужно в офис, значит — в офис. Единственное, определять это будут руководители», — сказал он.

Верхошинский подчеркнул, что с введением удаленного формата работы в банке не возникли проблемы: «Проекты идут, некоторые даже быстрее».

В ближайшее время HR-служба банка подготовит рекомендации для подразделений по такому формату работы, сообщил Верхошинский. Глава банка также отметил, что сейчас руководство компании разрабатывает целевой формат работы на ближайшие несколько лет: «Мы хотим сделать качественно, по-взрослому, без спешки. Когда мы определимся с этим форматом, мы обязательно о нем расскажем».