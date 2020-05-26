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Mail.ru Group оставил сотрудников на удаленке до осени

Офисы частично будут открыты для тех, «кому совсем уже невмоготу», но для их посещения придется сдать тест на коронавирус
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сотрудники Mail.ru Group продолжат работу в дистанционном режиме минимум до 1 сентября. Об этом сообщил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев в письме сотрудникам компании (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника в холдинге). Представитель пресс-службы компании подтвердил РБК, что они продолжат работу на удаленке до конца лета, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как пишет Добродеев, «сдвигать сроки каждый раз на пару недель достаточно утомительно для всех», поэтому он предложил взять время с запасом и работать в прежнем режиме до конца лета. Топ-менеджер также разрешил сотрудникам при соблюдении некоторых условий на этот период переехать в другой город или отправиться за границу. Но при условии, что у сотрудников «на новом месте не отвалится интернет и будет отлично ловить телефон» и что в рабочее время по мск они будут на связи.

При этом он отметил, что компания готовится частично открыть офисы в Москве и Петербурге для тех, «кому совсем уже невмоготу». «Особенно тяжело семьям с детьми и тем, кто живет не один: мы все любим своих близких, но иногда жизненно важно побыть одному и сосредоточиться», — написал Добродеев, отметив, что иногда возвращаться в офис можно, «но лучше не надо».

По его словам, в офис будет одновременно допускаться лимитированное количество сотрудников. Кроме того, каждый сотрудник, приходя в офис, должен будет сдать экспресс-тест на коронавирус в специально созданной для этого лаборатории, результаты которого станут известны примерно через два часа. «До получения результатов придется где-то подождать или сдать тест заранее. Тесты надо будет сдавать каждые три дня. Поэтому лучше не ходить», — повторил Добродеев. В заключение он добавил, что в любой момент могут быть применены дополнительные меры защиты, «от обязательной дезинфекции всех вещей до самых невероятных и прогрессивных достижений мировой санитарии».

Twitter разрешил сотрудникам всегда работать удаленно
Бизнес
Фото: David J. Phillip / AP

Ранее стало известно, что преимущественно на дистанционную работу также перевели сотрудников компании Rambler Group и «Яндекса». «Мы следим за обстановкой во всех регионах своего присутствия. Специальная команда прорабатывает разные сценарии постепенного выхода сотрудников», — заявил представитель пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский. Представитель Rambler Group отказался от комментариев.

Меры, аналогичные действиям руководства Mail.Ru Group, ранее приняли и крупные международные компании. В частности, сотрудникам Google и Facebook предложили оставаться дома до конца года.

Некоторые из них задумались о том, чтобы после пандемии оставить часть сотрудников на удаленке. Например, глава Twitter Джек Дорси уже разрешил своим сотрудникам после пандемии не возвращаться в офисы и по желанию навсегда продолжить работать в таком формате, так как последние несколько месяцев показали, что они справляются с работой на удаленке. В свою очередь, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что в течение пяти-десяти лет около половины сотрудников компании могут начать работать удаленно на постоянной основе, при этом их зарплата будет зависеть от места проживания — например, чем дешевле аренда жилья в их городе, тем ниже будет зарплата.

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
Финансы
Фото: Андрей Комаров / АГН «Москва»

Глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) Николай Комлев также рассказывал РБК, что на дистанционном режиме работы останутся многие ИТ-компании. По его словам, продуктивность работы за время пандемии снизилась незначительно, при этом такой подход позволит отказаться от больших офисных площадей и арендовать небольшой офис, который в основном будет использоваться для массовых дискуссий.

Авторы: Владислав Скобелев, Елизавета Ефимович, Светлана Бурмистрова
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