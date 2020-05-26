Mail.ru Group оставил сотрудников на удаленке до осени

Офисы частично будут открыты для тех, «кому совсем уже невмоготу», но для их посещения придется сдать тест на коронавирус

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сотрудники Mail.ru Group продолжат работу в дистанционном режиме минимум до 1 сентября. Об этом сообщил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев в письме сотрудникам компании (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника в холдинге). Представитель пресс-службы компании подтвердил РБК, что они продолжат работу на удаленке до конца лета, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как пишет Добродеев, «сдвигать сроки каждый раз на пару недель достаточно утомительно для всех», поэтому он предложил взять время с запасом и работать в прежнем режиме до конца лета. Топ-менеджер также разрешил сотрудникам при соблюдении некоторых условий на этот период переехать в другой город или отправиться за границу. Но при условии, что у сотрудников «на новом месте не отвалится интернет и будет отлично ловить телефон» и что в рабочее время по мск они будут на связи.

При этом он отметил, что компания готовится частично открыть офисы в Москве и Петербурге для тех, «кому совсем уже невмоготу». «Особенно тяжело семьям с детьми и тем, кто живет не один: мы все любим своих близких, но иногда жизненно важно побыть одному и сосредоточиться», — написал Добродеев, отметив, что иногда возвращаться в офис можно, «но лучше не надо».

По его словам, в офис будет одновременно допускаться лимитированное количество сотрудников. Кроме того, каждый сотрудник, приходя в офис, должен будет сдать экспресс-тест на коронавирус в специально созданной для этого лаборатории, результаты которого станут известны примерно через два часа. «До получения результатов придется где-то подождать или сдать тест заранее. Тесты надо будет сдавать каждые три дня. Поэтому лучше не ходить», — повторил Добродеев. В заключение он добавил, что в любой момент могут быть применены дополнительные меры защиты, «от обязательной дезинфекции всех вещей до самых невероятных и прогрессивных достижений мировой санитарии».