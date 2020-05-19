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Пандемия коронавируса ,  
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ЛУКОЙЛ объявил о плане вернуть всех сотрудников на работу в офис до июня

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Компания ЛУКОЙЛ приступила к поэтапному возвращению сотрудников с удаленной работы в офисы, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Работники центрального аппарата компании возвращаются на рабочие места после сдачи тестов на наличие вируса и антител», — уточнили в компании. Во всех помещениях компании обязательно ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции между сотрудниками.

В сообщении, опубликованном на сайте ЛУКОЙЛа, уточняется, что все сотрудники, которые ранее были переведены на дистанционный режим работы, должны приступить к исполнению своих служебных обязанностей в офисах компании до 1 июня.

ЛУКОЙЛ начал перевод ключевых сотрудников с удаленки в офис
Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В начале мая коронавирусной инфекцией заболел вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун. Он был госпитализирован в одну из московских клиник. Позже Федун сообщил, что коронавирусом заразились все члены его семьи. 17 мая вице-президент ЛУКОЙЛа сообщил об улучшении самочувствия.

С 18 мая начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис также Сбербанк. Руководителям блоков дали право выводить с удаленки до 30% сотрудников с их добровольного согласия, однако это правило не распространялось на работников старше 65 лет.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ЛУКОЙЛ, коронавирус, удаленная работа
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