ЛУКОЙЛ объявил о плане вернуть всех сотрудников на работу в офис до июня

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Компания ЛУКОЙЛ приступила к поэтапному возвращению сотрудников с удаленной работы в офисы, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Работники центрального аппарата компании возвращаются на рабочие места после сдачи тестов на наличие вируса и антител», — уточнили в компании. Во всех помещениях компании обязательно ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции между сотрудниками.

В сообщении, опубликованном на сайте ЛУКОЙЛа, уточняется, что все сотрудники, которые ранее были переведены на дистанционный режим работы, должны приступить к исполнению своих служебных обязанностей в офисах компании до 1 июня.

В начале мая коронавирусной инфекцией заболел вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун. Он был госпитализирован в одну из московских клиник. Позже Федун сообщил, что коронавирусом заразились все члены его семьи. 17 мая вице-президент ЛУКОЙЛа сообщил об улучшении самочувствия.

С 18 мая начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис также Сбербанк. Руководителям блоков дали право выводить с удаленки до 30% сотрудников с их добровольного согласия, однако это правило не распространялось на работников старше 65 лет.