«Яндекс» разрешил сотрудникам остаться на удаленной работе на все лето

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Из-за эпидемии коронавируса «Яндекс» решил оставить сотрудников на удаленной работе еще на несколько месяцев. Об этом со ссылкой на два источника в интернет-холдинге и его представителя сообщили «Ведомости».

Информацию о том, что «Яндекс» продлит режим удаленной работы на все лето, РБК подтвердил представитель компании. «Сотрудники могут по желанию до сентября работать удаленно. Сейчас мы продумываем организацию тестирования сотрудников к моменту возвращения людей в офисы», — сообщил он.

О решении «Яндекса» продлить режим удаленной работы на общем собрании объявила гендиректор компании в России Елена Бунина, сообщил источник «Ведомостей». Сотрудники могут до сентября «хоть снимать домик в деревне, главное, чтобы там был хороший интернет», сказала она, по словам собеседников издания. В то же время для тех, кто не может работать дома и устал от самоизоляции, «Яндекс» оборудует в офисе несколько десятков безопасных мест, уточнила Бунина.

О продлении удаленки до этого уже сообщили несколько компаний и банков. В частности, до осени режим дистанционной работы продлила Mail.ru Group. Ее офисы при этом частично будут открыты для тех, «кому совсем уже невмоготу», но для их посещения придется сдать тест на коронавирус, сообщил гендиректор компании Борис Добродеев.