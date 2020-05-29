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Пандемия коронавируса ,  
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«Яндекс» разрешил сотрудникам остаться на удаленной работе на все лето

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Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Из-за эпидемии коронавируса «Яндекс» решил оставить сотрудников на удаленной работе еще на несколько месяцев. Об этом со ссылкой на два источника в интернет-холдинге и его представителя сообщили «Ведомости».

Информацию о том, что «Яндекс» продлит режим удаленной работы на все лето, РБК подтвердил представитель компании. «Сотрудники могут по желанию до сентября работать удаленно. Сейчас мы продумываем организацию тестирования сотрудников к моменту возвращения людей в офисы», — сообщил он.

О решении «Яндекса» продлить режим удаленной работы на общем собрании объявила гендиректор компании в России Елена Бунина, сообщил источник «Ведомостей». Сотрудники могут до сентября «хоть снимать домик в деревне, главное, чтобы там был хороший интернет», сказала она, по словам собеседников издания. В то же время для тех, кто не может работать дома и устал от самоизоляции, «Яндекс» оборудует в офисе несколько десятков безопасных мест, уточнила Бунина.

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

О продлении удаленки до этого уже сообщили несколько компаний и банков. В частности, до осени режим дистанционной работы продлила Mail.ru Group. Ее офисы при этом частично будут открыты для тех, «кому совсем уже невмоготу», но для их посещения придется сдать тест на коронавирус, сообщил гендиректор компании Борис Добродеев.

До 1 сентября сохранить сотрудников на изоляции решила и QIWI. Решение в компании объяснили тем, что не готовы вывести людей на работу и одновременно выполнить требования Роспотребнадзора, в частности, организовать питание с соблюдением социальной дистанции и измерять каждому сотруднику температуру без очередей и близкого контакта.

Сотрудники Тинькофф Банка продолжат работать из дома минимум до 1 августа. На фоне эпидемии коронавируса «банк решил перестроить политику работы в офисе и после снятия режима самоизоляции будет вводить гибкий график работы (часть — в офисе, часть — дома)», пояснил председатель правления банка Оливер Хьюз.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Альфа-банке удаленку сохранили до конца года. По словам главы банка Владимира Верхошинского, при работе в дистанционном формате некоторые проекты пошли даже быстрее, чем раньше.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ​«Яндекс», удаленная работа, коронавирус
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