Более половины перешедших на удаленку россиян оказались ею недовольны

Во время режима самоизоляции доля россиян, работающих дистанционно, выросла в восемь раз — с 2 до 16%, следует из опроса ВЦИОМа. Из них более трети — 36% — довольны переходом на удаленный формат

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Более половины — 60% — опрошенных россиян из числа тех, что перешли на удаленный режим работы, недовольны этим, а 36% одобряют такой формат. Это следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и компании Social Business Group, передает ТАСС.

Плюсами работы из дома опрошенные россияне назвали гибкий график и то, что не нужно тратить время на дорогу. Среди минусов же три из десяти респондентов, перешедших на такой режим, указали, что их работа требует прямого контакта с людьми. Также 15% отметили, что дома им сложно сосредоточиться, а 11% и вовсе заявили, что полноценно работать на удаленке невозможно.

Каждый десятый работающий удаленно при этом просто устал находиться дома, а еще 8% отметили, что на удаленке объем работы увеличился. На плохой интернет или слабую мощность компьютера при этом пожаловались 7% респондентов, столько же отметили, что им сложно разграничить личную жизнь и работу.

По данным исследования, доля россиян, работающих удаленно, во время режима самоизоляции выросла с 2 до 16%. В основном это специалисты с высшим образованием: в бюджетной сфере их на удаленке 60%, в коммерческом секторе — 51% опрошенных.

В телефонном опросе ВЦИОМа, проведенного 30 апреля, участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.