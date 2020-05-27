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Пандемия коронавируса ,  
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Сотрудники Тинькофф Банка останутся на удаленной работе до 1 августа

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Сотрудники Тинькофф Банка, которых перевели работать на удаленный режим из-за пандемии коронавируса, продолжат работать из дома минимум до 1 августа. Об этом говорится в заявлении председателя правления банка Оливера Хьюза (есть у РБК).

В заявлении отмечается, что работу в удаленном режиме следует продолжить в целях защиты сотрудников организации от заражения коронавирусом.

«Банк решил перестроить политику работы в офисе и после снятия режима самоизоляции будет вводить гибкий график работы (часть в офисе, часть дома)», — пояснил Хьюз.

Сотрудников банка начали переводить работать на удаленный режим 17 марта. «Это касается тех, кто технически может работать из дома», — пояснял тогда предправления Тинькофф Банка.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Материал дополняется.

Теги: «Тинькофф банк», удаленная работа, коронавирус
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