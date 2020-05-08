Сотрудникам Google и Facebook предложили оставаться дома до конца года

Часть сотрудников компаний сможет вернуться в офисы в июне-июле, однако остальные смогут продолжать работу в удаленном режиме до конца года

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что они могут продолжать работать из дома до конца нынешнего года. О том, что такое объявление было сделано 7 мая на онлайн-собрании коллектива, сообщают со ссылкой на свои источники издания The Information и Business Insider.

Глава Alphabet отметил, что те, кто пожелает вернуться в офисы, смогут сделать это в июне или июле. Пичаи заверил, что компания примет все необходимые меры для защиты здоровья таких сотрудников.

Перейти на удаленную работу сотрудников Google призвали в середине марта. В конце апреля сообщалось, что они продолжат работу в удаленном режиме до 1 июня.

Накануне, 7 мая, телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании Facebook сообщил, что ее глава Марк Цукерберг объявил, что большинству сотрудников разрешат продолжать работу из дома до конца года. Офисы Facebook начнут открываться с 6 июля, однако решение о том, сколько сотрудников будет в них возвращено, пока не принято, отметил CNBC.