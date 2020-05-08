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Сотрудникам Google и Facebook предложили оставаться дома до конца года

Часть сотрудников компаний сможет вернуться в офисы в июне-июле, однако остальные смогут продолжать работу в удаленном режиме до конца года
Alphabet GOOGL $1 396 +1,86% Купить
Facebook FB $212,8 +0,61% Купить
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что они могут продолжать работать из дома до конца нынешнего года. О том, что такое объявление было сделано 7 мая на онлайн-собрании коллектива, сообщают со ссылкой на свои источники издания The Information и Business Insider.

Глава Alphabet отметил, что те, кто пожелает вернуться в офисы, смогут сделать это в июне или июле. Пичаи заверил, что компания примет все необходимые меры для защиты здоровья таких сотрудников.

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Перейти на удаленную работу сотрудников Google призвали в середине марта. В конце апреля сообщалось, что они продолжат работу в удаленном режиме до 1 июня.

Накануне, 7 мая, телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании Facebook сообщил, что ее глава Марк Цукерберг объявил, что большинству сотрудников разрешат продолжать работу из дома до конца года. Офисы Facebook начнут открываться с 6 июля, однако решение о том, сколько сотрудников будет в них возвращено, пока не принято, отметил CNBC.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Facebook, Google, удаленная работа, коронавирус
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