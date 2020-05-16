Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Из-за пандемии россияне перешли на ставки в кибертеннис и кибербаскетбол Спорт, 07:56 Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис Финансы, 07:56 МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19 Общество, 07:46 Рентгенолог назвал симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом Общество, 07:31 Профсоюз сообщил о сокращениях на российском заводе Volkswagen Бизнес, 07:14 Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом на улице Общество, 06:46 РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот» Общество, 06:30 Умер представитель Ирана в ОПЕК Общество, 06:08 Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах Общество, 05:47 Трамп не исключил возможность сделать вакцину против COVID-19 бесплатной Общество, 05:05 В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне Технологии и медиа, 04:52 В Черногории освободили епископа Сербской православной церкви Общество, 04:08 Гендиректор Krutoy Media Голубева покинет пост после более 20 лет работы Технологии и медиа, 03:17 Россия в 4 раза снизила вложения в облигации США Экономика, 02:33
Антикризисные меры ,  
0 

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

Сбербанк со следующей недели начнет поэтапно возвращать персонал на работу в центральный офис на добровольной основе. Вернуться с удаленки смогут не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей
Сбербанк SBER ₽183,85 +0,02% Купить
Сбербанк SBERP ₽172,28 -0,2% Купить
Фото: Андрей Комаров / АГН «Москва»
Фото: Андрей Комаров / АГН «Москва»

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.

Руководители блоков вправе выводить 30% сотрудников с их добровольного согласия со следующей недели на работу, но это не должно касаться работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, пояснил один из собеседников РБК. В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник. Он называет выход в офис «добровольно-принудительным».

По информации третьего собеседника, выход в офис — это, скорее, поблажка для тех, кто «засиделся дома». «Смысл сейчас идти в офис неясен», — говорит он, добавляя, что его подчиненные справляются с работой из дома. «Насильно никто не просит вернуться», — говорит еще один источник, который также знает о начале перевода сотрудников в офис.

Сотрудники, которые готовы выйти на работу, должны сдать тест на коронавирус за счет работодателя, осведомлены два источника РБК. «Далее тест надо сдавать раз в несколько дней», — уточнил один из них.

Россияне стали чаще ходить за кредитами в банки через две недели изоляции
Финансы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сбербанк на добровольной основе формирует команды внутри части подразделений банка, которые поэтапно будут возвращаться к работе в стандартном формате, пояснил РБК представитель банка. «На протяжении всего срока действия ограничительных мер отделения Сбербанка продолжали свою бесперебойную работу, являясь частью критически важной инфраструктуры. Но очевидно, что вся огромная сеть офисов и вся деятельность по работе с бизнесом (столь необходимая сейчас), требует координации и обеспечения со стороны функций центрального офиса», — объяснил он необходимость возвращения сотрудников к работе в офисе, добавив, что все выходящие на очную работу сотрудники банка получают необходимые средства индивидуальной защиты.

Президент Владимир Путин из-за пандемии коронавируса ввел в России режим нерабочих дней с 30 марта. Банки продолжили свою работу, но перевели часть сотрудников на удаленную работу. Сбербанк начал переводить половину офисных сотрудников, а также членов правления, на удаленный режим еще в середине марта, когда в России начала ухудшаться эпидемиологическая обстановка. Глава банка Герман Греф работал удаленно после командировки в Европу в начале марта, но потом вышел в офис. В первую нерабочую неделю, которая началась в России 30 марта, Сбербанк принял решение закрыть часть своих отделений. Но уже с 9 апреля все отделения были переведены на стандартный режим работы.

Режим нерабочих дней на федеральном уровне был отменен президентом 12 мая, но на региональном уровне ограничения сохранились. В Москве и области пропускной режим и ограничения продлены до 31 мая. С 12 мая в столице послабления введены для промышленных и строительных предприятий, которые могут возобновить свою работу.

На уходящей неделе ежедневный прирост заболевших в Москве колебался в диапазоне от 4,7 тыс. до 6,1 тыс. человек в сутки: максимальное значение было зафиксировано в начале недели, затем число заразившихся пошло на спад. За все время пандемии заболели 135,4 тыс. москвичей, продолжают болеть — 109,5 тыс. человек (по состоянию на 15 мая). Когда Сбербанк объявил о переводе сотрудников на удаленный режим работы, в Москве только начали выявлять зараженных и зафиксировали 53 случая (данные на 16 марта).

Вернуться могут не все

Второй по величине российский банк — ВТБ — не планирует возвращать в офис работающих в удаленном режиме сотрудников как минимум до 31 мая 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. В настоящее время так работают порядка 40% от общей численности сотрудников банка. «Дальнейшие действия будут зависеть в первую очередь от развития эпидемиологической ситуации в России, а также возможности возникновения производственной необходимости», — добавили в ВТБ. 13 мая стало известно, что с коронавирусом госпитализирован первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

МКБ и Росбанк разработали план перехода своих сотрудников на работу в очном режиме, рассказали РБК их представители. Но Росбанк планирует начать вывод персонала в офис с 1 июня: первое время смогут вернуться не более 15%, далее доля будет увеличиваться в зависимости от развития ситуации и при условии соблюдения всех мер безопасности, рассказала директор по персоналу Росбанка Мария Мосина. МКБ будет ориентироваться на указания федеральных и муниципальных властей в регионах присутствия, Роспотребнадзора и Банка России. В Райффайзенбанке «каждая команда будет сама планировать для себя удобный формат работы, а также сроки и процесс возвращения в офис», рассказал управляющий директор по работе с персоналом банка Владимир Химаныч.

Промсвязьбанк будет переводить сотрудников в офис постепенно по мере снятия карантинных ограничений в каждом регионе, пояснили в его пресс-службе. Другие крупные банки не ответили на запрос РБК.

Крупные банки также задумались о том, чтобы оставить часть своих сотрудников на постоянной работе из дома. Вынужденный режим дистанционной работы убрал психологические барьеры и показал эффективность, рассказывали ранее РБК представители банков. Альфа-банк, Промсвязьбанк, МКБ и банк «Зенит» прорабатывают такую возможность. Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк, «Хоум Кредит» и QIWI и раньше предоставляли режим удаленной работы для своих сотрудников, но такая практика не была массовой: кредитные организации анализируют возможность ее расширения и применения в дальнейшем.

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Финансы
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

У Тинькофф Банка удаленная работа была выстроена до режима самоизоляции — дистанционно постоянно работают более 10 тыс. человек. «Мы давно эту схему практикуем, самоизоляция подтвердила ее жизнеспособность, поэтому будем вести и дальше business as usual», — пояснил представитель банка.

Авторы: Евгения Чернышова, Тимофей Дзядко
Теги: сбербанк, режим работы
Материалы по теме
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter