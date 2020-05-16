Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

Сбербанк на добровольной основе формирует команды внутри части подразделений банка, которые поэтапно будут возвращаться к работе в стандартном формате, пояснил РБК представитель банка. «На протяжении всего срока действия ограничительных мер отделения Сбербанка продолжали свою бесперебойную работу, являясь частью критически важной инфраструктуры. Но очевидно, что вся огромная сеть офисов и вся деятельность по работе с бизнесом (столь необходимая сейчас), требует координации и обеспечения со стороны функций центрального офиса», — объяснил он необходимость возвращения сотрудников к работе в офисе, добавив, что все выходящие на очную работу сотрудники банка получают необходимые средства индивидуальной защиты.
Президент Владимир Путин из-за пандемии коронавируса ввел в России режим нерабочих дней с 30 марта. Банки продолжили свою работу, но перевели часть сотрудников на удаленную работу. Сбербанк начал переводить половину офисных сотрудников, а также членов правления, на удаленный режим еще в середине марта, когда в России начала ухудшаться эпидемиологическая обстановка. Глава банка Герман Греф работал удаленно после командировки в Европу в начале марта, но потом вышел в офис. В первую нерабочую неделю, которая началась в России 30 марта, Сбербанк принял решение закрыть часть своих отделений. Но уже с 9 апреля все отделения были переведены на стандартный режим работы.
Режим нерабочих дней на федеральном уровне был отменен президентом 12 мая, но на региональном уровне ограничения сохранились. В Москве и области пропускной режим и ограничения продлены до 31 мая. С 12 мая в столице послабления введены для промышленных и строительных предприятий, которые могут возобновить свою работу.
На уходящей неделе ежедневный прирост заболевших в Москве колебался в диапазоне от 4,7 тыс. до 6,1 тыс. человек в сутки: максимальное значение было зафиксировано в начале недели, затем число заразившихся пошло на спад. За все время пандемии заболели 135,4 тыс. москвичей, продолжают болеть — 109,5 тыс. человек (по состоянию на 15 мая). Когда Сбербанк объявил о переводе сотрудников на удаленный режим работы, в Москве только начали выявлять зараженных и зафиксировали 53 случая (данные на 16 марта).
Второй по величине российский банк — ВТБ — не планирует возвращать в офис работающих в удаленном режиме сотрудников как минимум до 31 мая 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. В настоящее время так работают порядка 40% от общей численности сотрудников банка. «Дальнейшие действия будут зависеть в первую очередь от развития эпидемиологической ситуации в России, а также возможности возникновения производственной необходимости», — добавили в ВТБ. 13 мая стало известно, что с коронавирусом госпитализирован первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.
МКБ и Росбанк разработали план перехода своих сотрудников на работу в очном режиме, рассказали РБК их представители. Но Росбанк планирует начать вывод персонала в офис с 1 июня: первое время смогут вернуться не более 15%, далее доля будет увеличиваться в зависимости от развития ситуации и при условии соблюдения всех мер безопасности, рассказала директор по персоналу Росбанка Мария Мосина. МКБ будет ориентироваться на указания федеральных и муниципальных властей в регионах присутствия, Роспотребнадзора и Банка России. В Райффайзенбанке «каждая команда будет сама планировать для себя удобный формат работы, а также сроки и процесс возвращения в офис», рассказал управляющий директор по работе с персоналом банка Владимир Химаныч.
Промсвязьбанк будет переводить сотрудников в офис постепенно по мере снятия карантинных ограничений в каждом регионе, пояснили в его пресс-службе. Другие крупные банки не ответили на запрос РБК.
Крупные банки также задумались о том, чтобы оставить часть своих сотрудников на постоянной работе из дома. Вынужденный режим дистанционной работы убрал психологические барьеры и показал эффективность, рассказывали ранее РБК представители банков. Альфа-банк, Промсвязьбанк, МКБ и банк «Зенит» прорабатывают такую возможность. Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк, «Хоум Кредит» и QIWI и раньше предоставляли режим удаленной работы для своих сотрудников, но такая практика не была массовой: кредитные организации анализируют возможность ее расширения и применения в дальнейшем.
У Тинькофф Банка удаленная работа была выстроена до режима самоизоляции — дистанционно постоянно работают более 10 тыс. человек. «Мы давно эту схему практикуем, самоизоляция подтвердила ее жизнеспособность, поэтому будем вести и дальше business as usual», — пояснил представитель банка.