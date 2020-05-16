Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

Сбербанк со следующей недели начнет поэтапно возвращать персонал на работу в центральный офис на добровольной основе. Вернуться с удаленки смогут не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей

Фото: Андрей Комаров / АГН «Москва»

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.

Руководители блоков вправе выводить 30% сотрудников с их добровольного согласия со следующей недели на работу, но это не должно касаться работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, пояснил один из собеседников РБК. В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник. Он называет выход в офис «добровольно-принудительным».

По информации третьего собеседника, выход в офис — это, скорее, поблажка для тех, кто «засиделся дома». «Смысл сейчас идти в офис неясен», — говорит он, добавляя, что его подчиненные справляются с работой из дома. «Насильно никто не просит вернуться», — говорит еще один источник, который также знает о начале перевода сотрудников в офис.

Сотрудники, которые готовы выйти на работу, должны сдать тест на коронавирус за счет работодателя, осведомлены два источника РБК. «Далее тест надо сдавать раз в несколько дней», — уточнил один из них.