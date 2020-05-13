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Пандемия коронавируса ,  
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Twitter разрешил сотрудникам всегда работать удаленно

Сотрудники компании могут не возвращаться в офисы после окончания пандемии и продолжать работу из дома, если у них есть возможности и желание, сообщил глава Twitter Джек Дорси
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Twitter разрешил своим сотрудникам не возвращаться с режима удаленной работы в офисы после окончания пандемии коронавируса и работать в таком режима всегда. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление главы компании Джека Дорси.

«Последние несколько месяцев показали, что мы справляемся с работой в таком режиме. Поэтому если обстоятельства наших сотрудников позволяют им работать из дома и они хотят продолжать, мы позволим это», — сказал Дорси.

Он сообщил, что офисы Twitter вряд ли откроются для сотрудников раньше сентября. Однако, когда это все-таки произойдет, возврат к прежнему режиму работы будет постепенным. Так, большинство деловых поездок не будут возобновлены какое-то время и до конца 2020 года не будут проводиться никакие корпоративные мероприятия, которые предполагают физическое присутствие сотрудников, уточнил глава компании.

Сотрудникам Google и Facebook предложили оставаться дома до конца года
Бизнес
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

На прошлой неделе Google и Facebook сообщили сотрудникам, что они могут работать в удаленном режиме до конца 2020 года. По словам главы Alphabet (материнская компания Google) Сундара Пичаи, желающие могут вернуться в офисы в первой половине лета. Он пообещал принять все необходимые меры для обеспечения безопасности работников.

Facebook может начать открывать свои офисы уже 6 июля, однако пока неизвестно, сколько сотрудников возобновят работу в них.

На удаленную работу компании перешли в марте. В начале месяца Twitter рекомендовал сотрудникам работать в дистанционном формате для снижения риска заражения коронавирусом. В середине марта с такими же рекомендациями выступила Google.

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Источник: JHU
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Twitter, удаленная работа
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