Михаила Ефремова направят на психиатрическую экспертизу

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актера Михаила Ефремова направят на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит оценить его психическое состояние и установить мотивы его действий. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», — сообщил собеседник ТАСС.

Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию на Смоленской площади, его джип выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого позже умер в больнице. Медицинское освидетельствование после задержания актера показало, что Ефремов сел пьяным за руль, источник РБК в столичном главке МВД уточнил, что количество алкоголя в его крови говорит об опьянении сильной степени.

Кроме того, в организме актера обнаружили следы наркотиков, сообщили источники РБК и ТАСС.