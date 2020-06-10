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Михаила Ефремова направят на психиатрическую экспертизу

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актера Михаила Ефремова направят на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит оценить его психическое состояние и установить мотивы его действий. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», — сообщил собеседник ТАСС.

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Вечером 8 июня Ефремов попал в аварию на Смоленской площади, его джип выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого позже умер в больнице. Медицинское освидетельствование после задержания актера показало, что Ефремов сел пьяным за руль, источник РБК в столичном главке МВД уточнил, что количество алкоголя в его крови говорит об опьянении сильной степени.

Кроме того, в организме актера обнаружили следы наркотиков, сообщили источники РБК и ТАСС.

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Михаил Ефремов

Против актера изначально возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), после смерти пострадавшего водителя следствие ужесточило обвинение, дело переквалифицировано на пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По новой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

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Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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