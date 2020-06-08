Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 08 июн, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 08 июн, 13:45
Коллекторы предложили новый механизм урегулирования жалоб должников Финансы, 00:00 Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование Политика, 00:00 Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России Экономика, 00:00 Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы Общество, 08 июн, 23:58 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 08 июн, 23:58 Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы Общество, 08 июн, 23:53 США ввели санкции против сотни судов и компаний из Ирана Политика, 08 июн, 23:47 Актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы Общество, 08 июн, 23:17 В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом Общество, 08 июн, 23:10 В Крыму откроют санатории и гостиницы для жителей региона Общество, 08 июн, 23:06 Московские музеи назвали сроки открытия для посетителей Общество, 08 июн, 22:59 В ВОЗ напомнили о сохранении угрозы после снятия ограничений в Москве Общество, 08 июн, 22:35 Залог для обвиняемого в убийстве Флойда полицейского составит $1,25 млн Общество, 08 июн, 22:28 Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России Общество, 08 июн, 22:18
Общество ,  
0 

Актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места аварии.

Как сообщает ТАСС, Ефремов был за рулем одного из двух столкнувшихся автомобилей. По предварительной информации, актер находится в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство. Из-за аварии травмы получил водитель второй машины, Ефремов был задержан, рассказал собеседник ТАСС.

Ефремов вылетел на встречную полосу «с серьезным превышением скорости», что стало причиной столкновения автомобиля актера с автофургоном, уточнил источник агентства. Если врачи определят, что пострадавшему в аварии причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут завести уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы, указал собеседник ТАСС.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Ефремова отправят на медицинское освидетельствование, чтобы определить степень опьянения или его отсутствие. После этого примут процессуальное решение, отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ без указания источника уточняет, что Ефремов был за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. По данным телеканала, он столкнулся с Lada.

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила РБК о том, что не владеет информацией об аварии. «Мне не сообщали», — сказала она.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержании Ефремова. Директор Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась от комментариев РБК.

Теги: ДТП, Москва
Материалы по теме
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter