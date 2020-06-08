Актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места аварии.

Как сообщает ТАСС, Ефремов был за рулем одного из двух столкнувшихся автомобилей. По предварительной информации, актер находится в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство. Из-за аварии травмы получил водитель второй машины, Ефремов был задержан, рассказал собеседник ТАСС.

Ефремов вылетел на встречную полосу «с серьезным превышением скорости», что стало причиной столкновения автомобиля актера с автофургоном, уточнил источник агентства. Если врачи определят, что пострадавшему в аварии причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут завести уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы, указал собеседник ТАСС.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Ефремова отправят на медицинское освидетельствование, чтобы определить степень опьянения или его отсутствие. После этого примут процессуальное решение, отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ без указания источника уточняет, что Ефремов был за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. По данным телеканала, он столкнулся с Lada.