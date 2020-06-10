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Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

«Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу», — сообщил Брюн.

Он отметил, что в пьянстве артиста виновата также его семья, которая должна была быть тревогу. По словам врача, есть процедуры мотивации к прохождению лечению от алкоголизма, однако «к нам ни разу никто не обратился, а мы бы могли что-то подсказать».

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Михаил Ефремов вечером 8 июня, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался на внедорожнике Jeep Grand Cherokee в автомобиль Lada службы доставки.

Актер не получил травм, а 57-летний водитель легковушки Сергей Захаров в тяжелом состоянии был госпитализирован в институт имени Склифосовского. Там он умер утром 9 июня.

Вечером во вторник Таганский суд Москвы предъявил Ефремову обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и отправил его на два месяца под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Теги: пьянство, Александр Ефремов, Евгений Брюн
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