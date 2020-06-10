Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

«Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу», — сообщил Брюн.

Он отметил, что в пьянстве артиста виновата также его семья, которая должна была быть тревогу. По словам врача, есть процедуры мотивации к прохождению лечению от алкоголизма, однако «к нам ни разу никто не обратился, а мы бы могли что-то подсказать».

Михаил Ефремов вечером 8 июня, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался на внедорожнике Jeep Grand Cherokee в автомобиль Lada службы доставки.