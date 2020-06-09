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Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Фото: Роман Канащук / ТАСС
Фото: Роман Канащук / ТАСС

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Помимо этого, прокуратура намерена проверить исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении Ефремова, находившегося на момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актер находился за рулем одного из двух столкнувшихся автомобилей.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, Ефремов управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada, водитель которого получил тяжелые травмы. В тяжелом состоянии пострадавшего мужчину доставили в реанимацию. От полученных травм он скончался утром 9 июня.

Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы
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Изначально столичная полиция завела в отношении актера уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Однако после смерти водителя Lada обвинение в отношении Ефремова было переквалифицировано в более тяжкую статью — ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание по ней предусматривает 12 лет лишения свободы. Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

Теги: ДТП, прокуратура Москвы, Михаил Ефремов, уголовное дело, актер
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