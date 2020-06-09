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Полиция подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова после ДТП в Москве

Актер Михаил Ефремов, вылетевший на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился в состоянии опьянения. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин, передает ТАСС.

«Состояние опьянения установлено», — сказал Васенин.

Ранее в ведомстве сообщили РБК, что задержанного после аварии направили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Общество
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Авария с участием Михаила Ефремова в центре Москвы произошла вечером 8 июня. Согласно данным полиции, столкнулись вылетевший на встречную полосу Jeep Grand Cherokee и Lada.

В результате ДТП травмы получил водитель Lada. У него, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. По словам собеседника агентства, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.

Ефремова задержали. Источник ТАСС сообщил, что ему может грозить уголовное дело по ч. 2 ст 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), если врачи решат, что пострадавшему причинен тяжкий вред. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Теги: Москва, ДТП
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Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
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Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы
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