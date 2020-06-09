Полиция подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова после ДТП в Москве

Актер Михаил Ефремов, вылетевший на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился в состоянии опьянения. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин, передает ТАСС.

«Состояние опьянения установлено», — сказал Васенин.

Ранее в ведомстве сообщили РБК, что задержанного после аварии направили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

Авария с участием Михаила Ефремова в центре Москвы произошла вечером 8 июня. Согласно данным полиции, столкнулись вылетевший на встречную полосу Jeep Grand Cherokee и Lada.