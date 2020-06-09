В анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков

Ефремов не только был пьян во время аварии, за некоторое время до ДТП он употреблял наркотики, следует из данных его анализов

Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В организме актера Михаила Ефремова, попавшего накануне в аварию в центре Москвы, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД Москвы.

Эту информацию также подтверждает источник ТАСС. Telegram-канал 112, в свою очередь, публикует акт освидетельствования Ефремова, в котором говорится, что в моче актера нашли следы каннабиноидов и кокаина.

В акте освидетельствования, датированным 8 июня (днем аварии), говорится, что Ефремов не отрицает употребление алкоголя. Также в документе говорится, что он «в сознании, заторможен, болтлив, эмоционально неусточив, эйфоричен, конфликтует с сотрудниками полиции».

Источник «РИА Новости», в свою очередь, сказал, что найденные следы наркотиков в крови Ефремова являются остаточными, то есть «он их когда-то ранее употреблял».