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В анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков

Ефремов не только был пьян во время аварии, за некоторое время до ДТП он употреблял наркотики, следует из данных его анализов
Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В организме актера Михаила Ефремова, попавшего накануне в аварию в центре Москвы, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД Москвы.

Эту информацию также подтверждает источник ТАСС. Telegram-канал 112, в свою очередь, публикует акт освидетельствования Ефремова, в котором говорится, что в моче актера нашли следы каннабиноидов и кокаина.

В акте освидетельствования, датированным 8 июня (днем аварии), говорится, что Ефремов не отрицает употребление алкоголя. Также в документе говорится, что он «в сознании, заторможен, болтлив, эмоционально неусточив, эйфоричен, конфликтует с сотрудниками полиции».

Источник «РИА Новости», в свою очередь, сказал, что найденные следы наркотиков в крови Ефремова являются остаточными, то есть «он их когда-то ранее употреблял».

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль актера на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Ефремов в аварии не получил тяжелых травм. Свою вину, как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, он признал в первые минуты после аварии.

Днем 9 июня Ефремова доставили на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы. Изначально полиция завела в отношении актера уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Но после смерти водителя обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Срок наказания по данной статье предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Ефремов, ДТП, наркотики
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