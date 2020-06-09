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В отношении Ефремова завели уголовное дело после аварии в центре Москвы

Актер стал фигурантом дела о нарушении правил дорожного движения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого пострадал. По данным полиции, в момент аварии Ефремов был пьян
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после аварии на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.

Дело заведено по ч. 2 ст. 246 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня. В полиции сообщили, что Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил травмы различной степени тяжести. На сайте московского управления МВД также сообщается, что водитель Jeep стал фигурантом уголовного дела.

Полиция подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова после ДТП в Москве
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Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как сообщили в полиции, по его итогам было установлено, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель Lada находится в крайне тяжелом состоянии: у него диагностировали открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Мужчину госпитализировали в Институт Склифосовского, пишет Telegram-канал Mash.

Дочь Ефремова Анна-Мария выразила готовность помочь пострадавшему мужчине, а также заявила, что не одобряет поступок отца и тех, кто дал ему сесть за руль.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: актер, ДТП, уголовное дело
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