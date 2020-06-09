В отношении Ефремова завели уголовное дело после аварии в центре Москвы

Актер стал фигурантом дела о нарушении правил дорожного движения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого пострадал. По данным полиции, в момент аварии Ефремов был пьян

Михаил Ефремов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после аварии на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.

Дело заведено по ч. 2 ст. 246 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня. В полиции сообщили, что Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил травмы различной степени тяжести. На сайте московского управления МВД также сообщается, что водитель Jeep стал фигурантом уголовного дела.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как сообщили в полиции, по его итогам было установлено, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.