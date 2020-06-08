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Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы

В сети появился ролик с моментом аварии на Смоленской площади в Москве. Его опубликовал столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что участником аварии на Смоленской площади стал актер Михаил Ефремов. По предварительным данным, актер находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщил собеседник ТАСС.

На кадрах видно, как один из автомобилей вылетает на встречную полосу и сталкивается с движущейся навстречу машиной. Из-за аварии на Смоленской площади перекрыли внешнюю сторону Садового кольца, сообщили в ЦОДД.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. В пресс-службе главного управления МВД России по Москве РБК сообщили, что в аварии на Смоленской площади столкнулись Jeep Grand Cherokee, выехавший на встречную полосу, и Lada. В результате аварии травмы получил водитель Lada, его госпитализировали, сказали в ведомстве.

Водителя иномарки задержали, указали в пресс-службе. Речь идет о Михаиле Ефремове, уточнили со ссылкой на полицию ТАСС и «РИА Новости». Задержанного отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови, сообщили РБК в пресс-службе.

Теги: Москва, ДТП
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Актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы
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Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
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