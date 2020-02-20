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Война в Сирии ,  
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Минобороны Турции заявило о продолжении переговоров с Россией по Идлибу

Турецкая сторона в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в эфире турецкого телеканала министр обороны Турции Хулуси Акар, передает BBC Türkçe.

«Переговоры с Россией продолжаются. Наши основные требования были выдвинуты в соответствии с Сочинским меморандумом о взаимопонимании, и мы будем их выполнять. Мы хотим соблюдать Сочинский меморандум о взаимопонимании, достигнутый в результате переговоров с Россией и Ираном», — сказал Акар.

По словам министра, целью турецкой армии в Идлибе являются сирийские военные, но не Россия. Акар отметил, что «о противостоянии с Россией не может быть и речи».

Эскалация ситуации в Идлибе началась после артобстрела 10 февраля турецкого поста в районе Тафтаназа, в результате чего погибли пять турецких военных. После этого Турция нанесла ответный удар по 115 целям в расположении сирийской армии. В свою очередь, Сирия обвинила Анкару в нарушении суверенитета страны и сообщила о готовности продолжить отвечать на атаки турецких военных.

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20 февраля войска сирийской оппозиции, которых поддерживает Турция, начали наступление  к юго-востоку от Идлиба против сирийских правительственных сил. При поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии, после чего группировка бомбардировщиков Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по позициям террористов на севере Сирии. Как заверили в российском Минобороны, удар наносился для предотвращения прорыва боевиков. В результате авиаударов погибли двое турецких военных, еще пятеро пострадали.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил возможную встречу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Идлибе.

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В начале сентября 2018 года в Тегеране прошла встреча президентов России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Идлибе. В результате была принята декларация, в которой стороны подтвердили намерение сохранить суверенитет и целостность Сирии, а также отделить умеренную оппозицию от террористических группировок. Также лидеры согласились продолжить политическое урегулирование ситуации в регионе.

На переговорах в Сочи 17 сентября 2018 года президент России Владимир Путин договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны. В рамках договора российские военные патрулируют зону по периметру, а турецкая сторона организовала внутри нее 12 наблюдательных постов.

Теги: Минобороны Турции, Идлиб, переговоры
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