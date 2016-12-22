Путин, Эрдоган и Роухани призвали к разрешению кризиса в сирийском Идлибе

Центральной темой третьего саммита президентов России, Ирана и Турции стала ситуация в Идлибе. Все участники говорили о необходимости разоружения террористов и недопущения гуманитарной катастрофы в провинции

Владимир Путин, Хасан Роухани и ​Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) (Фото: AP)

«Мы исходим из того, что удастся договориться, что наш призыв к примирению в идлибской зоне будет услышан. Будем надеяться, что и у представителей терорганизаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие», — заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 7 сентября, в Тегеране на саммите «тройки» гарантов перемирия между правительственными войсками и умеренной вооруженной оппозицией в Сирии (цитата по ТАСС).

За несколько недель до встречи в Тегеране СМИ и эксперты указывали на то, что судьба зоны деэскалации в Идлибе будет зависеть от результатов переговоров Путина, Эрдогана и Роухани. Зона, объединяющая провинцию Идлиб, а также часть территорий соседних провинций Хама и Латакия, является последней из четырех созданных «тройкой» в 2017 году зон деэскалации, по-прежнему удерживаемой боевиками умеренной оппозиции и террористами запрещенной в России группировки «Хайет Тахрир аш-Шам».

Переговоры президентов формате «тройки» прошли в третий раз, первый саммит состоялся в ноябре прошлого года в Сочи, второй — в Анкаре в апреле.

По итогам встречи в Тегеране принята декларация, в которой стороны подтвердили приверженность сохранению Сирией суверенитета и целостности, а также работе по отмежеванию умеренной оппозиции от террористических группировок. Президенты также говорили о необходимости продолжения политического урегулирования в Сирии, в том числе создания конституционного комитета. Они также подчеркнули необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев в Сирию. Страны договорились рассмотреть возможность проведения международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам, говорится в тексте заявления.

План Турции

Как отметил на вступительной части тегеранского саммита 7 сентября Эрдоган, Анкара не хочет, чтобы Идлиб превратился в «кровавое озеро», поэтому нельзя отдавать провинцию на «милость» президента Сирии Башара Асада. Сирийская армия, под контроль которой в этом году перешли остальные три зоны, уже несколько недель вместе со своими союзниками стягивает войска к линии фронта на границах зоны Идлиба, готовясь к военной операции по ее зачистке от боевиков.

Накануне тегеранского саммита «тройки» премьер-министр Сирии Имад Хамис заверил, что Идлиб скоро перейдет под контроль сирийского правительства, передает его слова ٍSky News Arabiya. Решимость Дамаска пойти до конца для уничтожения террористов в районе Идлиба подчеркивал и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на переговорах в Москве 30 августа со своим российской коллегой Сергеем Лавровым. Тогда глава сирийского МИДа уточнил — правительство сделает все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Удержать наступление Дамаска на Идлиб хочет Турция, которая поддерживает умеренные формирования вооруженной оппозиции в этой провинции. Дамаск объясняет необходимость военной операции нахождением в провинции экстремистов ХТШ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала Анкаре на необходимость разграничения умеренных повстанцев и экстремистов, чтобы решить проблему Идлиба. Задача отмежевания экстремистов от поддерживаемой Турцией умеренной оппозиции была возложена на Анкару, однако до сих пор никакого прогресса в этом направлении не было достигнуто.

Как сообщило в пятницу, 7 сентября, турецкое издание Sabah, чтобы избежать кровопролития, Анкара разработала план по разоружению и выводу находящихся в провинции боевиков. По задумке Турции, боевики 12 формирований, в том числе группировки ХТШ, должны передать свое оружие поддерживаемой Турции коалиции повстанцев из умеренной вооруженной оппозиции, после чего им обеспечат безопасный выход из провинции в некую «буферную зону», а иностранным боевикам будет позволено вернуться домой. При этом, куда именно турецкие военные планируют вывести боевиков, издание не уточняет. По данным газеты, отказавшиеся сдать оружие боевики будут приравнены к законным целям.

Химическая угроза

Против масштабной военной операции выступили и США. «Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб», — предупреждал ранее на своей страничке в Twitter президент США Дональд Трамп. России и Ирану он также адресовал предупреждение не принимать участие в «потенциальной человеческой трагедии», в которой могут погибнуть сотни тысяч людей. «Не позволяйте этому случиться!» — обратился он к Москве и Тегерану.

Ситуация вокруг Идлиба нагнетается сообщениями о готовящемся применении химического оружия в этой провинции. При этом оппозиция и западные страны, в первую очередь США, утверждают, что химатаку планирует сирийская армия. В Москве же заверяют, что в Идлибе ожидается провокация с целью вызвать реакцию Вашингтона, который неоднократно грозил нанести по Сирии удар еще «сильнее предыдущих», если Дамаск использует химоружие. По данным источников CNN, военная разведка США уже составила предварительный список объектов, на которых, согласно их данным, сирийская армия хранит химоружие.

Инсценировку с применением химического оружия против мирного населения, по данным М​инистерства обороны России, готовят террористы ХТШ при активном содействии британских спецслужб, чтобы затем возложить вину на Асада. Как отмечал ранее Лавров, Москва «четко и жестко» предупредила своих западных партнеров «не играть с огнем».

Из-за обострения ситуация вокруг Идлиба в Средиземном море 1 сентября стартовали крупные учения российского ​Военно-морского флота при участии Воздушно-космических сил — они продлятся до 8 сентября. В учениях принимают участие 26 боевых кораблей и судов Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, включая две подводные лодки, а также 34 самолета. США, по данным Минобороны России, стягивают в Б​лижневосточный регион эсминцы и бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами, заявили в Минобороны.