Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону

О таком решении российский президент заявил по итогам переговоров с турецким коллегой. Зону планируется создать вдоль линии соприкосновения в сирийском Идлибе, ее глубина должна составить 15–20 км

Реджеп Тайип Эрдоган и ​Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом они приняли решение создать вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15–20 км. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Президент заметил, что ее планируется создать к 15 октября. Из зоны будут выведены радикально настроенные боевики. Вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок должен пройти до 10 октября.

Как пояснил Эрдоган, в демилитаризованной зоне останутся представители оппозиции. Также Турция укрепит свои наблюдательные пункты в Идлибе.

Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять турецкие патрули и российская военная полиция.

По словам Эрдогана, достигнутые решения позволят предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе. Путин согласился, что в ходе переговоров удалось выйти на серьезные и согласованные решения.

По итогам переговоров глава Минобороны Сергей Шойгу и его турецкий коллега подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.

Переговоры двух президентов в Сочи длились более четырех часов. Путин назвал их конструктивными и содержательными. Это вторая встреча двух лидеров за последние десять дней.

Ранее в сентябре в Тегеране прошла встреча президентов России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Идлибе. По ее итогам была принята декларация, в которой стороны подтвердили намерение сохранить суверенитет и целостность Сирии, а также отделить умеренную оппозицию от террористических группировок. Также лидеры согласились продолжить политическое урегулирование ситуации в регионе.

Тогда же Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Идлиб стал «кровавым озером», поэтому нельзя отдавать провинцию «на милость» президента Сирии Башара Асада. Турецкое издание Sabah писало, что Анкара разработала план по разоружению и выводу находящихся в провинции боевиков.