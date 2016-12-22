ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,79 67,49 EUR Нал. 80,29 78,95 USD Бирж. 67,97 -0,08 EUR Бирж. 79,45 +0,35 USD ЦБ. 68,20 -0,09 EUR ЦБ. 79,36 -0,59 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6306,70 -182,00 IMOEX 2373,75 +0,57% RTSI 1099,50 +0,44% Brent 78,16 -0,79% DJIA 26120,06 -0,13% Nasdaq 7941,11 -0,86%
Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону
Лента новостей
Правительство пересмотрит льготы для нефтяников 21:20, Бизнес МИД обвинил Швейцарию в нагнетании «шпионской истерии» 21:14, Политика Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку 21:08, Общество «Беларуськалий» повысил цены на сырье для Китая на 25% 20:42, Бизнес «Кривые резко перекрестились»: чем закончились выборы в Приморье 20:40, Политика  «Ростов» обогнал «Спартак» и вышел на второе место в чемпионате России 20:39, Спорт Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла максимума за десятилетие 20:38, Экономика Саудовский фонд и Lucid Motors заключили соглашение об инвестициях 20:25, Бизнес Подрядчик раскрыл детали цены планшетов для Минобороны за 350 тыс. руб. 20:23, Общество СМИ узнали о решении Марии Шараповой досрочно завершить сезон 20:06, Спорт Кто поборется за главную должность в Евросоюзе 20:03, Политика Проекты Mash и Life.ru одновременно покинули все руководители 20:02, Технологии и медиа «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 19:43, РБК и Schneider Electric Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону 19:37, Политика Расставили акценты: в каких районах Москвы живут экспаты 19:36, РБК и Элитная недвижимость Путин оценил четырехчасовые переговоры с Эрдоганом 19:33, Политика Россия отвергла обвинения в нарушении санкций против КНДР 19:27, Политика Три сценария для Приморья: чем закончится второй тур выборов в регионе 19:19, Политика В ООН заявили о продолжении развития ядерной программы КНДР 19:04, Политика Россия отменит льготы на импорт автокомпонентов для промсборки 18:54, Экономика В Москве открылась 27-я международная выставка WorldFood Moscow 18:46, Пресс-релизы Как производят мраморную говядину в России 18:43, РБК и Мираторг Маск заявил о попадании Tesla в «логистический ад» 18:42, Бизнес Приморский цугцванг: как зачистка политического поля приводит к кризису 18:37, Мнение Что будет с биткоином: криптовалюта подешевела до $6,35 тыс. 18:34, Крипто Японский Саппоро отказался от борьбы за право провести Олимпиаду-2026 18:31, Общество Первый в мире водородный поезд проехал с пассажирами по Германии 18:18, Технологии и медиа Медведев утвердил бюджет национальной программы «Цифровая экономика» 18:09, Технологии и медиа
Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону
Война в Сирии, 19:37
0
Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону
О таком решении российский президент заявил по итогам переговоров с турецким коллегой. Зону планируется создать вдоль линии соприкосновения в сирийском Идлибе, ее глубина должна составить 15–20 км
Реджеп Тайип Эрдоган и ​Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом они приняли решение создать вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15–20 км. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Президент заметил, что ее планируется создать к 15 октября. Из зоны будут выведены радикально настроенные боевики. Вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок должен пройти до 10 октября.

Как пояснил Эрдоган, в демилитаризованной зоне останутся представители оппозиции. Также Турция укрепит свои наблюдательные пункты в Идлибе.

Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять турецкие патрули и российская военная полиция.

По словам Эрдогана, достигнутые решения позволят предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе. Путин согласился, что в ходе переговоров удалось выйти на серьезные и согласованные решения.

Путин, Эрдоган и Роухани призвали к разрешению кризиса в сирийском Идлибе
Политика

По итогам переговоров глава Минобороны Сергей Шойгу и его турецкий коллега подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.

Переговоры двух президентов в Сочи длились более четырех часов. Путин назвал их конструктивными и содержательными. Это вторая встреча двух лидеров за последние десять дней.

Ранее в сентябре в Тегеране прошла встреча президентов России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Идлибе. По ее итогам была принята декларация, в которой стороны подтвердили намерение сохранить суверенитет и целостность Сирии, а также отделить умеренную оппозицию от террористических группировок. Также лидеры согласились продолжить политическое урегулирование ситуации в регионе.

Тогда же Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Идлиб стал «кровавым озером», поэтому нельзя отдавать провинцию «на милость» президента Сирии Башара Асада. Турецкое издание Sabah писало, что Анкара разработала план по разоружению и выводу находящихся в провинции боевиков.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александра Федотова.
Главное
ФСБ установила адресата писем обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш Общество
Материалы по теме
Путин оценил четырехчасовые переговоры с Эрдоганом Политика
Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter