Турция заявила о гибели пяти военных из-за обстрела Сирии

В результате артобстрела сирийскими правительственными войсками в Идлибе погибли пять турецких военных. Столько же получили ранения. Турция нанесла ответный удар и уничтожила сирийские военные объекты

Турецкие военные силы в провинции Идлиб, Сирия (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Правительственные войска Сирии обстреляли наблюдательный объект Турции в сирийской провинции Идлиб, сообщают телеканал NTV и агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

В результате артобстрела погибли пять человек, еще пятеро ранены. NTV добавляет, что Турция нанесла ответный удар и, по заявлению Минобороны, уничтожила сирийские военные объекты.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил в Twitter, что военные нанесли ответный удар. Он заявил, что эта атака была направлена «против всего международного сообщества, а не только против Турции».

NTV также сообщает, что в связи с ситуацией президент Реджеп Тайип Эрдоган экстренно встретился с министром обороны Хулуси Акаром.