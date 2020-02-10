Турция заявила о гибели пяти военных из-за обстрела Сирии
Правительственные войска Сирии обстреляли наблюдательный объект Турции в сирийской провинции Идлиб, сообщают телеканал NTV и агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
В результате артобстрела погибли пять человек, еще пятеро ранены. NTV добавляет, что Турция нанесла ответный удар и, по заявлению Минобороны, уничтожила сирийские военные объекты.
Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил в Twitter, что военные нанесли ответный удар. Он заявил, что эта атака была направлена «против всего международного сообщества, а не только против Турции».
NTV также сообщает, что в связи с ситуацией президент Реджеп Тайип Эрдоган экстренно встретился с министром обороны Хулуси Акаром.