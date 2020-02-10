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Турция заявила о гибели пяти военных из-за обстрела Сирии

В результате артобстрела сирийскими правительственными войсками в Идлибе погибли пять турецких военных. Столько же получили ранения. Турция нанесла ответный удар и уничтожила сирийские военные объекты
Турецкие военные силы в провинции Идлиб, Сирия (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Правительственные войска Сирии обстреляли наблюдательный объект Турции в сирийской провинции Идлиб, сообщают телеканал NTV и агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

В результате артобстрела погибли пять человек, еще пятеро ранены. NTV добавляет, что Турция нанесла ответный удар и, по заявлению Минобороны, уничтожила сирийские военные объекты.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил в Twitter, что военные нанесли ответный удар. Он заявил, что эта атака была направлена «против всего международного сообщества, а не только против Турции».

NTV также сообщает, что в связи с ситуацией президент Реджеп Тайип Эрдоган экстренно встретился с министром обороны Хулуси Акаром.

Эрдоган пообещал отомстить Дамаску за гибель военных
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На прошлой неделе турецкое Минобороны сообщило о гибели нескольких военных и гражданских лиц в Идлибе. Эрдоган уточнял, что к вечеру 3 февраля стало известно о смерти трех гражданских и пяти военнослужащих. Как сообщало SANA, к гибели турецких военных причастна сирийская армия. По данным агентства, она открыла огонь по объектам террористов, но под обстрел попали и турецкие военнослужащие. В результате, передает SANA, четверо из них погибли, девять человек получили ранения. Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции сообщало о том же количестве жертв и пострадавших.

Эрдоган заявил, что атака на турецких военных стала «поворотным моментом» для Анкары в Сирии, и если Дамаск не отведет свою армию на безопасное расстояние от наблюдательных объектов Турции в Идлибе, будут приняты ответные меры.

В Анкаре 8 февраля ситуацию в сирийской провинции обсудили участники российской и турецкой делегации. Они договорились продолжить переговоры на следующей неделе.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сирия, Идлиб, Турция, артобстрел
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