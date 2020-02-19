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Политика ,  
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Эрдоган заявил о «последнем предупреждении» Асаду из-за Идлиба

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Анкара делает режиму Башара Асада последнее предупреждение из-за враждебности в сирийской провинции Идлиб, которая исходит от армии Сирии. Об этом сообщает Hürriyet.

«Последние несколько дней мы выступаем за то, чтобы [сирийский] режим прекратил свою враждебность в Идлибе. Мы делаем наше последнее предупреждение», — сказал турецкий лидер.

По его словам, Турция полна решимости «любой ценой» сделать Идлиб безопасной зоной, даже несмотря на продолжающиеся переговоры с Россией, которая поддерживает силы Асада.

Как отметил Эрдоган, пока встречи между российскими и турецкими дипломатами по теме Идлиба никаких результатов не принесли. «Мы не достигли желаемых результатов в наших переговорах. Переговоры продолжатся, но правда заключается в том, что мы далеки от удовлетворения наших требований за столом», — сказал президент.

Глава государства добавил, что начало военной операции, которую турецкая армия планирует начать в отношении войск Асада в Идлибе, — это лишь вопрос времени. «Как и во всех [предыдущих] операциях, мы говорим: мы можем внезапно прийти за одну ночь», — заключил Эрдоган.

Материал дополняется.

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