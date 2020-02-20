Глава МИД Турции допустил переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу

Мевлют Чавушоглу (Фото: Tobias Hase / Global Look Press)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации в Идлибе. Об этом сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает NTV.

«Мы еще не достигли той точки, где бы хотели находиться. Возможно, наши лидеры проведут переговоры», — сказал Чавушоглу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, переговоры между Россией, Турцией и Ираном по ситуации в Сирии могут пройти в Анкаре в начале марта. По его словам, сейчас российская и турецкая стороны обсуждают возможность совместного патрулирования Идлиба.

Обострение обстановки в Идлибе началось после артобстрела турецкого поста в провинции, в результате которого погибли турецкие военные. Анкара со своей стороны заявила об атаке на 115 целей сирийской армии. После этого Сирия обвинила Анкару в нарушении суверенитета и заявила о готовности отвечать на нападения Турции.