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Глава МИД Турции допустил переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу

Мевлют Чавушоглу (Фото: Tobias Hase / Global Look Press)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации в Идлибе. Об этом сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает NTV.

«Мы еще не достигли той точки, где бы хотели находиться. Возможно, наши лидеры проведут переговоры», — сказал Чавушоглу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, переговоры между Россией, Турцией и Ираном по ситуации в Сирии могут пройти в Анкаре в начале марта. По его словам, сейчас российская и турецкая стороны обсуждают возможность совместного патрулирования Идлиба.

Обострение обстановки в Идлибе началось после артобстрела турецкого поста в провинции, в результате которого погибли турецкие военные. Анкара со своей стороны заявила об атаке на 115 целей сирийской армии. После этого Сирия обвинила Анкару в нарушении суверенитета и заявила о готовности отвечать на нападения Турции.

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12 февраля Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в срыве соглашения по Идлибу. По его словам, войска президента Башара Асада и действующие с ним российские военные нападают на местных жителей в провинции. В Минобороны и МИД России обвинения Анкары отвергли, отметив, что именно Турция не выполняет своих обещаний, поскольку атаки террористов, которые она должна была предотвращать в Идлибе, до сих пор продолжаются.

После этого между странами состоялась серия переговоров, однако Турция осталась ими недовольна. 19 февраля Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Идлибе, заявив, что она является «лишь вопросом времени».

Теги: Идлиб, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Мевлют Чавушоглу
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