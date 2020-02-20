Россия помешала турецкому наступлению в Идлибе

Россия помешала турецкому наступлению в ИдлибеПока Москва и Анкара не могут найти приемлемое решение, и ситуация продолжает ухудшаться
Двухчасовой бой
20 февраля около 16:00 мск на северо-востоке сирийской провинции Идлиб протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в направлении города Саракиб, несколько недель назад занятого армией президента Башара Асада. Меньше чем через два часа после начала атаки в ситуацию вмешалась российская авиация. После того как оборона сирийской армии в районе населенных пунктов Кминас и Найраб была прорвана, российские Су-24 нанесли по наступающим удар, уничтожив их бронетехнику. После этого сирийские правительственные войска восстановили позиции.
Об участии в операции российских ВКС сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. «Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — говорится в сообщении центра. Сразу после этого был задействован канал связи с турецкими военными, и Турция прекратила артиллерийские удары по сирийским войскам, сообщили в ЦПВС. «По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня <...> После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен», — указано в сообщении.
В результате авиаудара в Идлибе погибли двое турецких военных и еще пять получили ранения, сообщило Минобороны Турции. Военное ведомство не сообщило, чей авианалет привел к гибели военных. Позже глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун уточнил, что ответственность за смертоносную атаку несет сирийская авиация. На действия сирийских правительственных сил Турция ответила нейтрализацией более 50 солдат сирийской армии, уничтожением двух БТР, двух пикапов и одной зенитной установки, приводит заявления военного ведомства страны турецкая Daily Sabah.
Этот двухчасовой конфликт стал самым серьезным обострением в Сирии за последнюю неделю — дополнительно ситуацию осложнило участие российских ВКС.