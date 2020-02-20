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Россия помешала турецкому наступлению в Идлибе

Пока Москва и Анкара не могут найти приемлемое решение, и ситуация продолжает ухудшаться
Российская авиация остановила осуществляемое при поддержке Турции наступление сирийской оппозиции на занятые правительственными войсками районы Идлиба. Реджеп Эрдоган вновь пригрозил масштабной операцией в регионе
Артиллерия протурецких боевиков в Идлибе (Фото: Ghaith Alsayed / Reuters)

Двухчасовой бой

20 февраля около 16:00 мск на северо-востоке сирийской провинции Идлиб протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в направлении города Саракиб, несколько недель назад занятого армией президента Башара Асада. Меньше чем через два часа после начала атаки в ситуацию вмешалась российская авиация. После того как оборона сирийской армии в районе населенных пунктов Кминас и Найраб была прорвана, российские Су-24 нанесли по наступающим удар, уничтожив их бронетехнику. После этого сирийские правительственные войска восстановили позиции.

Об участии в операции российских ВКС сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. «Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — говорится в сообщении центра. Сразу после этого был задействован канал связи с турецкими военными, и Турция прекратила артиллерийские удары по сирийским войскам, сообщили в ЦПВС. «По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня <...> После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен», — указано в сообщении.

В результате авиаудара в Идлибе погибли двое турецких военных и еще пять получили ранения, сообщило Минобороны Турции. Военное ведомство не сообщило, чей авианалет привел к гибели военных. Позже глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун уточнил, что ответственность за смертоносную атаку несет сирийская авиация. На действия сирийских правительственных сил Турция ответила нейтрализацией более 50 солдат сирийской армии, уничтожением двух БТР, двух пикапов и одной зенитной установки, приводит заявления военного ведомства страны турецкая Daily Sabah.

Этот двухчасовой конфликт стал самым серьезным обострением в Сирии за последнюю неделю — дополнительно ситуацию осложнило участие российских ВКС.

Стычки на земле между протурецкими боевиками, турецкими военными и силами Асада продолжаются с конца января. 12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 14 военных меньше чем за неделю.

После того как бой остановился, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный турецкий источник сообщило, что Турция обратилась к США с просьбой предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для их размещения на границе с Сирией. Однако позднее Анкара официально опровергла эту информацию.

Продолжится ли обострение

Ситуация в Идлибе ухудшается с середины января. Подконтрольные Дамаску силы начали операцию, согласно его объяснениям, против террористических группировок, находящихся на территории провинции Идлиб и соседних с ней регионов (с 2018 года эта территория объявлена зоной деэскалации, в которой боевые действия можно вести только против террористов). За прошедшее время Дамаску удалось существенно расширить подконтрольные ему территории, в том числе установить контроль над стратегически важной трассой М5 (Алеппо — Дамаск).

Турция, хотя и является партнером России и Ирана по соблюдению режима деэскалации, а также имеет отдельные договоренности с Москвой по поддержанию стабильности в Идлибе, обвиняет Москву и Дамаск в невыполнении договоренностей. Анкара настаивает, что переход Идлиба под контроль Асада противоречит договоренностям о создании зоны деэскалации, а также обостряет кризис у границы с Турцией, вызовет новые волны беженцев из Идлиба. Турецкие военные и дипломаты предприняли уже несколько попыток переговоров с российской стороной, однако результата они пока не дали. Об этом заявил Эрдоган в четверг, 20 февраля: «Мы не достигли желаемых результатов в наших переговорах. Переговоры продолжатся, но правда заключается в том, что мы далеки от удовлетворения наших требований за столом». Глава турецкого государства добавил, что военная операция, которую турецкая армия планирует начать в отношении войск Асада в Идлибе, — это лишь вопрос времени. «Как и во всех [предыдущих] операциях, мы говорим: мы можем внезапно прийти за одну ночь», — заключил Эрдоган.

Произошедшее в четверг — демонстрация готовности Анкары к военным действиям, считает руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Кирилл Семенов. «Но пока что это была именно разведка боем, — добавляет он. — Мы пока не можем говорить, что это серьезное столкновение турецких военных и сирийских правительственных сил».

Эрдоган поставил Сирии ультиматум
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«Сейчас мы видим усилившийся Дамаск, который не скрывает намерений вернуть под свой контроль всю территорию Сирию. И позиция Москвы, на мой взгляд, заключается в том, что она признает за Дамаском право на это», — отмечает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов. В возможность серьезного обострения отношений или даже прямой военный конфликт он не верит: «Россия и Турция научились, где-то не соглашаясь друг с другом, продолжать взаимодействие, это ключевой момент», — говорит он и добавляет, что две страны остаются стратегическими партнерами. «Такие ситуации, как эта, заставляют посмотреть на Астанинский процесс и другие переговорные форматы как не вполне отвечающие кризисным моментам, возникающим на земле», — резюмирует Мамедов.

Позиция Москвы, по мнению Семенова, на данный момент заключается в том, чтобы склонить Анкару отойти в зоны, предложенные Аданским соглашением (оно было заключено между Сирией и Турцией еще в 1998 году и предусматривало создание буферной зоны в несколько километров на сирийско-турецкой границе — там в случае необходимости Анкара получала право вести боевые действия). Об этом соглашении долгое время практически не вспоминали — оно снова стало актуальным в прошлом году, когда Турция начала масштабную операцию против курдов на севере Сирии.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб, Сирия
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