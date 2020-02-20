Россия помешала турецкому наступлению в Идлибе

Стычки на земле между протурецкими боевиками, турецкими военными и силами Асада продолжаются с конца января. 12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 14 военных меньше чем за неделю.

После того как бой остановился, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный турецкий источник сообщило, что Турция обратилась к США с просьбой предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для их размещения на границе с Сирией. Однако позднее Анкара официально опровергла эту информацию.

Продолжится ли обострение

Ситуация в Идлибе ухудшается с середины января. Подконтрольные Дамаску силы начали операцию, согласно его объяснениям, против террористических группировок, находящихся на территории провинции Идлиб и соседних с ней регионов (с 2018 года эта территория объявлена зоной деэскалации, в которой боевые действия можно вести только против террористов). За прошедшее время Дамаску удалось существенно расширить подконтрольные ему территории, в том числе установить контроль над стратегически важной трассой М5 (Алеппо — Дамаск).

Турция, хотя и является партнером России и Ирана по соблюдению режима деэскалации, а также имеет отдельные договоренности с Москвой по поддержанию стабильности в Идлибе, обвиняет Москву и Дамаск в невыполнении договоренностей. Анкара настаивает, что переход Идлиба под контроль Асада противоречит договоренностям о создании зоны деэскалации, а также обостряет кризис у границы с Турцией, вызовет новые волны беженцев из Идлиба. Турецкие военные и дипломаты предприняли уже несколько попыток переговоров с российской стороной, однако результата они пока не дали. Об этом заявил Эрдоган в четверг, 20 февраля: «Мы не достигли желаемых результатов в наших переговорах. Переговоры продолжатся, но правда заключается в том, что мы далеки от удовлетворения наших требований за столом». Глава турецкого государства добавил, что военная операция, которую турецкая армия планирует начать в отношении войск Асада в Идлибе, — это лишь вопрос времени. «Как и во всех [предыдущих] операциях, мы говорим: мы можем внезапно прийти за одну ночь», — заключил Эрдоган.

Произошедшее в четверг — демонстрация готовности Анкары к военным действиям, считает руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Кирилл Семенов. «Но пока что это была именно разведка боем, — добавляет он. — Мы пока не можем говорить, что это серьезное столкновение турецких военных и сирийских правительственных сил».

«Сейчас мы видим усилившийся Дамаск, который не скрывает намерений вернуть под свой контроль всю территорию Сирию. И позиция Москвы, на мой взгляд, заключается в том, что она признает за Дамаском право на это», — отмечает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов. В возможность серьезного обострения отношений или даже прямой военный конфликт он не верит: «Россия и Турция научились, где-то не соглашаясь друг с другом, продолжать взаимодействие, это ключевой момент», — говорит он и добавляет, что две страны остаются стратегическими партнерами. «Такие ситуации, как эта, заставляют посмотреть на Астанинский процесс и другие переговорные форматы как не вполне отвечающие кризисным моментам, возникающим на земле», — резюмирует Мамедов.

Позиция Москвы, по мнению Семенова, на данный момент заключается в том, чтобы склонить Анкару отойти в зоны, предложенные Аданским соглашением (оно было заключено между Сирией и Турцией еще в 1998 году и предусматривало создание буферной зоны в несколько километров на сирийско-турецкой границе — там в случае необходимости Анкара получала право вести боевые действия). Об этом соглашении долгое время практически не вспоминали — оно снова стало актуальным в прошлом году, когда Турция начала масштабную операцию против курдов на севере Сирии.