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Политика ,  
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Поддерживаемая Турцией оппозиция перешла в наступление в Идлибе

СМИ сообщают об участии турецких сухопутных сил в операции. Накануне президент Турции заявлял, что военная операция против сирийских правительственных сил — это вопрос времени
Обстрел Идлиба сирийской оппозицией  (Фото: Juma Mohammad / Global Look Press)

Войска сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция, начали новую операцию к юго-востоку от Идлиба. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По данным телеканала, вместе с отрядами оппозиции в наступлении участвуют части турецких сухопутных сил.

Сообщается, что оппозиция взяла под контроль часть города Нейраб. О совместной операции также сообщает телеканал Sky News Arabia.

Турецкое издание Hurriyet опубликовало сообщение о начале операции, но не упоминает, участвуют ли в ней турецкие военные или нет. По данным издания, в Нейрабе идут ожесточенные бои между правительственными силами Сирии и оппозицией. Боевики оппозиции захватили танк и бронетранспортер сирийских военных, сообщает издание.

В Telegram-канале «Военный осведомитель» появилось видео, на котором, как сообщается, видны российские истребители в районе Нейраба.

Эрдоган заявил о «последнем предупреждении» Асаду из-за Идлиба
Политика

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что начало турецкой операции против режима президента Сирии Башара Асада лишь вопрос времени. «Как и во всех [предыдущих] операциях, мы говорим: мы можем внезапно прийти за одну ночь», — предупреждал Эрдоган.

По его словам, Анкара делает Дамаску последнее предупреждение из-за враждебности в Идлибе со стороны войск Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл возможную операцию в Сирии «худшим сценарием» развития событий. «Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами, с тем чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться дальше по пути эскалации», — сказал Песков.

Ситуация в провинции обострилась в начале февраля, после того как Турция заявила о гибели своих военных из-за обстрела со стороны сирийской армии. Анкара нанесла ответный удар по позициям военных Сирии, в результате чего, по турецким данным, были «нейтрализованы» 76 человек. 10 февраля турецкие силы вновь попали под огонь сирийских военных и позже турецкая сторона вновь атаковала вооруженные силы Сирии.

12 февраля Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют совместно с сирийскими вооруженными силами, в атаках на мирных жителей Идлиба. Минобороны России опровергло эти заявления.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сирия, Идлиб, наступление, армия, Турция
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