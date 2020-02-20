Поддерживаемая Турцией оппозиция перешла в наступление в Идлибе

СМИ сообщают об участии турецких сухопутных сил в операции. Накануне президент Турции заявлял, что военная операция против сирийских правительственных сил — это вопрос времени

Обстрел Идлиба сирийской оппозицией (Фото: Juma Mohammad / Global Look Press)

Войска сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция, начали новую операцию к юго-востоку от Идлиба. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По данным телеканала, вместе с отрядами оппозиции в наступлении участвуют части турецких сухопутных сил.

Сообщается, что оппозиция взяла под контроль часть города Нейраб. О совместной операции также сообщает телеканал Sky News Arabia.

Турецкое издание Hurriyet опубликовало сообщение о начале операции, но не упоминает, участвуют ли в ней турецкие военные или нет. По данным издания, в Нейрабе идут ожесточенные бои между правительственными силами Сирии и оппозицией. Боевики оппозиции захватили танк и бронетранспортер сирийских военных, сообщает издание.

В Telegram-канале «Военный осведомитель» появилось видео, на котором, как сообщается, видны российские истребители в районе Нейраба.