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Война в Сирии ,  
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Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии, после чего российский бомбардировщики нанесли удар для недопущения прорыва террористов вглубь Сирии
Су-24 (Фото: U.S. Navy / AP)

Группировка бомбардировщиков Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по позициям террористов на севере Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Российские военные сообщают, что удар был нанесен по протурецким боевикам, которых поддерживала артиллерия Вооруженных сил Турции. Они прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, уточнили в ЦПВС. «Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — говорится в сообщении.

Эрдоган заявил о «последнем предупреждении» Асаду из-за Идлиба
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Это, как отмечается, позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Про поддержке России армия Башара Асада уничтожила один танк, шесть боевых машин пехоты (БМП) и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Россия призвала турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. «Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции», — говорится в сообщении.

Сразу после этого оповещения Турция прекратила артиллерийские удары по сирийским войскам. «По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня <...> После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен», — сообщили в ЦПВС.

Минобороны обвинило Анкару в искажении данных о потерях Сирии в Идлибе
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Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил началом новой военной операции на севере Сирии 19 февраля. Он обвинил Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

Обострение ситуации в Сирии произошло на прошлой неделе. Тогда Анкара сообщила о гибели своих военных в результате обстрела со стороны сирийских военных. После этого Турция сбила сирийский вертолет, уничтожила три танка и нейтрализовала 101 сирийского солдата.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сирия, Су-24, ВКС, боевики, Турция
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