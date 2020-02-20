Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии, после чего российский бомбардировщики нанесли удар для недопущения прорыва террористов вглубь Сирии

Су-24 (Фото: U.S. Navy / AP)

Группировка бомбардировщиков Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по позициям террористов на севере Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Российские военные сообщают, что удар был нанесен по протурецким боевикам, которых поддерживала артиллерия Вооруженных сил Турции. Они прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, уточнили в ЦПВС. «Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — говорится в сообщении.

Это, как отмечается, позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Про поддержке России армия Башара Асада уничтожила один танк, шесть боевых машин пехоты (БМП) и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Россия призвала турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. «Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции», — говорится в сообщении.