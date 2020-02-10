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Общество ,  
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Турция нанесла удар по позициям Сирии после гибели своих военных

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Турция нанесла ответный удар по сирийским позициям в провинции Идлиб, сообщают телеканал NTV и агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции. В ведомстве утверждают, что пятеро турецких военных ранее погибли из-за обстрела с этих позиций.

«Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», — цитирует Anadolu заявление ведомства. Уточняется, что Турция следит за ситуацией в регионе.

Турция заявила о гибели пяти военных из-за обстрела Сирии
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О гибели пяти своих военных в результате обстрела со стороны правительственных войск Сирии Турция сообщила 10 февраля. По информации Минобороны страны, еще пять турецких солдат получили ранения.

Турецкие военные также сообщали об обстреле со стороны сирийских вооруженных сил в Идлибе 3 февраля. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли пятеро военных и трое гражданских.

В Минобороны России после этого сообщили, что Турция не предупредила Россию о готовящихся передвижениях.

Однако официальный представитель возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара «регулярно и оперативно» информирует Россию, и в этом случае «механизмы информирования России сработали как обычно».

Теги: Турция, Идлиб, ответные меры
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