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Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж

В сирийской провинции Идлиб — очередное обострение. Анкара пригрозила новой военной операцией в Сирии, поддерживаемые Турцией боевики идут в наступление на позиции сирийской армии. Что происходит в Идлибе — в фоторепортаже РБК
Фото: Yahya Nemah / EPA / ТАСС
Турецкий военный конвой движется на севере Сирии. С 12 февраля очевидцы и журналисты сообщают о том, что границу Турции и Сирии на неподконтрольных Дамаску участках переходит турецкая техника
Фото: Yahya Nemah / EPA / ТАСС
Подразделения Свободной сирийской армии, поддерживаемые Турцией, готовятся к наступлению на правительственные войска Сирии в провинции Идлиб
Фото: Yahya Nemah / EPA / ТАСС
Россия и Сирия утверждают, что США и Турция снабжают боевиков в Идлибе оружием, которое они используют против сил Башара Асада. Идлиб — последний крупный район Сирии, контролируемый вооруженной оппозицией
Фото: Yahya Nemah / EPA / ТАСС
В составе турецких военных колонн, переходящих границу с Сирией, были замечены танки, бронетранспортеры, грузовики со снарядами
Фото: Yahya Nemah / EPA / ТАСС
20 февраля российское Минобороны сообщило, что турецкая артиллерия начала наносить удары по позициям сирийской армии, что помогло боевикам развить наступление. Огонь турки прекратили лишь после того, как с ними связались российские военные
Фото: Yahya Nemah / EPA / ТАСС
Турция утверждает, что в ходе последних боев поддерживаемыми ею силами было уничтожено 50 сирийских военнослужащих, а турецкая армия потеряла двух военных
Фото: Yahya Nemah / EPA / ТАСС
Остановить крупный прорыв боевиков 20 февраля помогла лишь российская авиация. Группа Су-24 нанесла удар по банд формированию, прорвавшему позиции сирийской армии, и заставила их отступить
Теги: мультимедиа, Сирия, Турция
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