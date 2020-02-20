Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж

В сирийской провинции Идлиб — очередное обострение. Анкара пригрозила новой военной операцией в Сирии, поддерживаемые Турцией боевики идут в наступление на позиции сирийской армии. Что происходит в Идлибе — в фоторепортаже РБК

Турецкий военный конвой движется на севере Сирии. С 12 февраля очевидцы и журналисты сообщают о том, что границу Турции и Сирии на неподконтрольных Дамаску участках переходит турецкая техника

Подразделения Свободной сирийской армии, поддерживаемые Турцией, готовятся к наступлению на правительственные войска Сирии в провинции Идлиб

Россия и Сирия утверждают, что США и Турция снабжают боевиков в Идлибе оружием, которое они используют против сил Башара Асада. Идлиб — последний крупный район Сирии, контролируемый вооруженной оппозицией

В составе турецких военных колонн, переходящих границу с Сирией, были замечены танки, бронетранспортеры, грузовики со снарядами

20 февраля российское Минобороны сообщило, что турецкая артиллерия начала наносить удары по позициям сирийской армии, что помогло боевикам развить наступление. Огонь турки прекратили лишь после того, как с ними связались российские военные

Турция утверждает, что в ходе последних боев поддерживаемыми ею силами было уничтожено 50 сирийских военнослужащих, а турецкая армия потеряла двух военных