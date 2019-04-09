СМИ сообщили о гибели 51 человека при столкновениях в Триполи

СМИ сообщили о гибели 51 человека при столкновениях в Триполи

При столкновениях между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом, погиб 51 человек. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

По его данным, среди убитых есть и гражданские лица.

Ранее Минздрав Ливии сообщал о гибели 11 человек, еще 23 человека числились пострадавшими.

Возглавляющий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи 4 апреля, заявив о намерении очистить подконтрольную правительству во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем ливийскую столицу от «террористов». В тот же день начались первые боестолкновения ЛНА с войсками Сараджа. 7 апреля правительственные войска объявили о начале военной операции «Вулкан гнева». На следующий день после обстрела аэропорта Митига столкновения между противоборствующими силами за контроль над Триполи обострились.

В Совбезе ООН призвали силы Хафтара, подчеркнув, что конфликт в Ливии нельзя решить военным путем.

Госсекретарь США Майк Помпео призывал ЛНА прекратить наступление на Триполи.

МИД России выразил надежду на урегулирование конфликта мирным путем. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял о поддержке Москвы всех политических сил Ливии.